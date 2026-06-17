Σύμφωνα με στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Μιχάλης Γιαννάκος, περίπου 1.000 παιδιά έχουν νοσηλευθεί στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας έπειτα από επεισόδια βίας μεταξύ ανηλίκων

Ένα απίστευτο περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα έξω από το 3ο δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη, σύμφωνα με καταγγελία του προέδρου ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου.

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο Mega, ένας 13χρονος δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα έξω από το σχολείο. Το παιδί μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευτεί καθώς δέχτηκε μαχαιριά στον μηρό.

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Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως το βράδυ της Δευτέρας η αστυνομία δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από το νοσοκομείο όπου είχε ήδη διακομιστεί ο τραυματισμένος ανήλικος. Η αστυνομία, κατά τον ΣΚΑΪ, ισχυρίστηκε ότι ο μαθητής τραυματίστηκε μετά από πτώση.

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