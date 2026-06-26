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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Τάβλι Νέας Σμύρνης.

Τη Νέα Σμύρνη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αρχικά βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Milon Camp, του θερινού αθλητικού προγράμματος του ιστορικού Αθλητικού Ομίλου Νέας Σμύρνης «Μίλων», όπου φιλοξενούνται καθημερινά αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά.

Στη συνέχεια, μετέβη σε καφέ της περιοχής, όπου συναντήθηκε με μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Τάβλι Νέας Σμύρνης. Μάλιστα είχε και λίγη ώρα χαλάρωσης συμμετέχοντας σε μια γρήγορη παρτίδα τάβλι.

Ακολούθησε βόλτα στην οδό Ομήρου, τον δρόμο της κεντρικής αγοράς της Νέας Σμύρνης, όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες.

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Ε.Σ.