«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά» δήλωσε ο Τραμπ.

Κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς ανακοίνωσε χτυπήματα εντός της χώρας σύντομα.

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», είπε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. «Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί και θα το ξεκινήσουμε πολύ σύντομα» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ σκέφτεται να θέσει ως στόχο ανθρώπους στο εσωτερικό της Βενεζουέλας εδώ και εβδομάδες, κάτι που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική κλιμάκωση στην δική του εκστρατεία κατά ναρκοπλοίων, όπως λέει, χωρίς να παραθέτει ωστόσο συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιθέσεις που εξαπολύει τον τελευταίο καιρό ο αμερικανικός στρατός.

Τα σχόλιά του επαναλαμβάνουν τις δηλώσεις του από την περασμένη Πέμπτη, όταν είπε στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για την Ημέρα των Ευχαριστιών ότι οι προσπάθειες για επιθέσεις στην ξηρά θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κυβέρνηση έχει τεθεί υπό έντονο έλεγχο τις τελευταίες ημέρες για τη συμπεριφορά της σε αυτή την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των αποκαλύψεων ότι πραγματοποίησε μια δεύτερη επίθεση σε ένα σκάφος όταν δεν σκοτώθηκαν όλοι οι επιβάτες στην πρώτη απόπειρα. Τόσο ο Τραμπ όσο και υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσαν άγνοια για τη δεύτερη επίθεση.

Ωστόσο, ο Τραμπ την Τρίτη υπερασπίστηκε τις ενέργειες και υποστήριξε ότι η εκστρατεία ήταν απαραίτητη για να μείνουν τα ναρκωτικά μακριά από τις ΗΠΑ. Πρόσθεσε πως θα είναι «πολύ πιο εύκολο» να επιτεθούν στόχοι στην ξηρά. Αρνήθηκε ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο να στοχεύσει ανθρώπους σε χώρες εκτός της Βενεζουέλας, εάν η κυβέρνηση διαπιστώσει ότι διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

«Όποιος το κάνει αυτό και τα πουλάει στη χώρα μας υπόκειται σε επίθεση», δήλωσε ο Τραμπ.

Η Βενεζουέλα βλέπει «πετρέλαιο» πίσω από τις επιθέσεις Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η κυβέρνησή του αρνούνται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες της κυβέρνησης Τραμπ για τον ρόλο τους στη διακίνηση ναρκωτικών και επιμένουν πως οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος για να αναλάβουν τον έλεγχο των τεράστιων φυσικών πόρων της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου.

Ο Μαδούρο είπε στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι ήταν πρόθυμος να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός και τα μέλη της οικογένειάς του θα είχαν πλήρη νομική αμνηστία, συμπεριλαμβανομένης της άρσης όλων των κυρώσεων των ΗΠΑ και του τερματισμού μιας εμβληματικής υπόθεσης που αντιμετωπίζει ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ανέφεραν πρόσφατα τρεις πηγές στο Reuters.

Ζήτησε επίσης την άρση των κυρώσεων για πάνω από 100 αξιωματούχους της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, πολλοί από τους οποίους κατηγορούνται από τις ΗΠΑ για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπορία ναρκωτικών ή διαφθορά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Με πληροφορίες του CNN