«Χρήσιμες, εποικοδομητικές, και ουσιαστικές» συζητήσεις στη Μόσχα, αλλά χωρίς καμία πρόοδο στο ακανθώδες ζήτημα των εδαφικών διεκδικήσεων.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, υπογραμμίζοντας πως κατά τις συνομιλίες στη Μόσχα δεν επήλθε συμφωνία σε ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα: τις εδαφικές διαφορές.

Ο Ουσακόφ μίλησε σε εκπροσώπους του Τύπου μετά τη σχεδόν 5ωρη συνάντηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Ο Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερμ, ενώ από τη ρωσική πλευρά παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, και ο ειδικός απεσταλμένος για θέματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας με άλλες χώρες, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ο Ουσακόφ χαρακτήρισε «χρήσιμες, εποικοδομητικές, και ουσιαστικές» τις συνομιλίες, τονίζοντας όμως πως «μένει πολλή δουλειά» προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.

Διευκρίνισε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες, συμπληρώνοντας πως οι αμερικανοί απεσταλμένοι θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον για να ενημερώσουν τον πρόεδρο Τραμπ και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν.

«Μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για κάποια ζητήματα (...), άλλα προκάλεσαν επικρίσεις, όμως το ουσιαστικό είναι πως έγινε εποικοδομητική συζήτηση και ότι τα μέρη εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους», συνόψισε ο Ουσακόφ.

Για το ζήτημα των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών - ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει περί το 19% της ουκρανικής επικράτειας- «δεν έχει επιλεγεί ακόμη ουδέποτε συμβιβασμός», δεν έχει εξευρεθεί «καμιά λύση», πάντως «ορισμένες αμερικανικές προτάσεις θα μπορούσαν να συζητηθούν».

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικά θέματα χαρακτήρισε τη συζήτηση «χρήσιμη», προειδοποιώντας ωστόσο πως «μένει ακόμη πολλή δουλειά» για να κλειστεί συμφωνία, την ώρα που τα ρωσικά στρατεύματα επιταχύνουν την προέλασή τους στα μέτωπα.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εκτιμάται πως πιθανόν να συναντηθούν σήμερα στην Ευρώπη με ουκρανική αντιπροσωπεία.

«Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι»

Μερικές ώρες προτού συναντηθεί με τους Αμερικανούς, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε τους Ευρωπαίους, κατηγορώντας τους πως επιδιώκουν να «εμποδίσουν» τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Δεν έχουμε πρόθεση να εμπλακούμε σε πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη το θέλει και αρχίσει (πόλεμο), είμαστε έτοιμοι», πέταξε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο οικονομικού φόρουμ.

Κι αυτό παρότι ο επικεφαλής του NATO, ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, δήλωνε νωρίτερα πεπεισμένος ότι οι αμερικανικές προσπάθειες θα «αποκαταστήσουν την ειρήνη στην Ευρώπη». Μια ημέρα νωρίτερα η Ουάσιγκτον δήλωνε «πολύ αισιόδοξη» για το σχέδιο που παρουσίασε πριν από δυο εβδομάδες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε από την πλευρά του πως η επίλυση της σύρραξης Ρωσίας-Ουκρανίας είναι περίπλοκη υπόθεση. «Δεν είναι εύκολη κατάσταση, πιστέψτε με. Τι χάος», είπε ο ρεπουμπλικάνος, που διαβεβαίωνε προεκλογικά ότι θα έβαζε τέλος στον πόλεμο «σε μια μέρα».

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό μεγάλη πολιτική και διπλωματική πίεση, κατηγόρησε τη Ρωσία πως χρησιμοποιεί τις συνομιλίες για να «αποδυναμώσει τις κυρώσεις» σε βάρος της Μόσχας.

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν στα τέλη Οκτωβρίου κυρώσεις σε βάρος δυο ρωσικών κολοσσών του τομέα των υδρογονανθράκων, της Rosneft και της Lukoil, τα πρώτα σημαντικά μέτρα που επέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Η Ρωσία ενισχύει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις, η Ουκρανία συνταράσσεται από σκάνδαλο διαφθοράς

Οι συνομιλίες εκτυλίχτηκαν καθώς τα ρωσικά στρατεύματα σημείωσαν τον Νοέμβριο τη μεγαλύτερη προέλασή τους στα ουκρανικά μέτωπα εδώ κι έναν χρόνο, σύμφωνα με ανάλυση του AFP βασισμένη σε δεδομένα που συγκεντρώνει το αμερικανικό ινστιτούτο για τη μελέτη του πολέμου (ISW), συνεργαζόμενο με το Critical Threats Project (CTP, πρόγραμμα του American Enterprise Institute).

Σε έναν μήνα τα ρωσικά στρατεύματα απέσπασαν 701 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις ουκρανικές δυνάμεις, τη μεγαλύτερη έκταση από τον Νοέμβριο του 2024 (όταν είχαν κυριεύσει 725 τετραγωνικά χιλιόμετρα), εξαιρουμένου του πρώτου μήνα του πολέμου, στις αρχές της άνοιξης του 2022.

Η Μόσχα διαβεβαίωσε τη Δευτέρα πως κατέλαβε την πόλη Πόκροφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, επιμελητειακό κόμβο κλειδί για τα στρατεύματα του Κιέβου, καθώς και τη Βοβτσάνσκ (βορειοανατολικά). Το Κίεβο αντίθετα ανέφερε χθες πως οι μάχες στην Πόκροφσκ συνεχίζονταν.

Τον Νοέμβριο, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερους πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια νυχτερινών επιδρομών εναντίον της ουκρανικής επικράτειας από ό,τι τον Οκτώβριο, αθροιστικά 5.660 πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μακράς εμβέλειας (+2%).

Την ίδια ώρα στο εσωτερικό, ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι βρίσκεται σε δύσκολη θέση εξαιτίας σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο ενεπλάκησαν στενοί συνεργάτες του κι ανάγκασε τον μέχρι τώρα πανίσχυρο επικεφαλής των υπηρεσιών του Αντρίι Γέρμακ να παραιτηθεί την Παρασκευή.

Η τρέχουσα εβδομάδα είναι «κρίσιμη» για την Ουκρανία, έκρινε η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας.