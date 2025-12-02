«Έχω τελειώσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα είναι ο ένατος και ο κόσμος μας βρίσκεται στη Ρωσία αυτή τη στιγμή για να δει αν μπορούμε να το διευθετήσουμε» είπε αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση η λήξη του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του υπουργικού του συμβουλίου και επανέλαβε ότι θα έπρεπε να έχει λάβει οκτώ Νόμπελ για τους πολέμους που έχει λήξει μέχρι τώρα. «Αλλά δεν είμαι άπληστος» πρόσθεσε.

Κατηγόρησε ξανά τον Μπάιντεν ότι ήταν ανίκανος για πολλά χρόνια αλλά «ιδιαίτερα ανίκανος τα χρόνια της προεδρίας του. «Πήγα στο ΝΑΤΟ και με φώναζαν ο πρόεδρος της Ευρώπης, με σέβονται πάρα πολύ» συνέχισε ο Τραμπ πριν αναφερθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Δεν είμαστε οικονομικά εμπλεκόμενοι στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπως έδινε χρήματα ο Μπάιντεν, οι Ευρωπαίοι μας πληρώνουν που τους πουλάμε εξοπλισμό και τον δίνουν στην Ουκρανία, ή τον κάνουν ότι θέλουν. Μετονομάσαμε το Πεντάγωνο σε Υπουργείο πολέμου και δεν υπάρχει ούτε ένας στον οποίο να μην άρεσε» πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας πως «διευθετήσαμε οκτώ πολέμους και θα τελειώσουμε κι άλλον έναν. Ελπίζω» είπε ο Τραμπ για την Ουκρανία και επανέφερε το ζήτημα του Νόμπελ. «Όλοι λένε ότι αν λήξω τον πόλεμο στην Ουκρανία θα πρέπει να πάρω το βραβείο Νόμπελ. Τι συμβαίνει όμως με τους άλλους πολέμους που έληξα; Θα έπρεπε να πάρω ένα Νόμπελ Ειρήνης για κάθε πόλεμο που έχω λήξει, αλλά δεν είμαι άπληστος. Μάλιστα αυτή η κυρία που πήρε το Νόμπελ Ειρήνης φέτος απόρησε και είπε ότι θα έπρεπε να το κερδίσω εγώ. Την ευχαριστώ» είπε ο Τραμπ.

Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία «δεν είναι εύκολος» παραδέχτηκε ωστόσο ο Τραμπ.

«Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα είναι ο ένατος και ο κόσμος μας βρίσκεται στη Ρωσία αυτή τη στιγμή για να δει αν μπορούμε να το διευθετήσουμε. Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, επιτρέψτε μου να σας πω, τι χάος. Είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν πρόεδρος, ούτε κατά διάνοια».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις άλλες επιτυχίες της κυβέρνησής του. «Μειώσαμε το φάρμακο για τους χοντρούς, το fat drug» είπε ο Τραμπ, και αστειευόμενος ρώτησε «είναι κανείς εδώ; (χοντρός)» με κάποιους από το υπουργικό του συμβούλιο να γελούν. Επισήμανε ακόμα πως τον παρακαλούσαν οι φαρμακευτικές όταν τους απείλησε. Είναι η πρώτη φορά στα τελευταία 28 χρόνια που μειώνονται τόνισε επευφημώντας την πολιτική του.

Για 6 μήνες δεν έχει περάσει κανείς παράνομος μετανάστης στις ΗΠΑ δήλωσε ο Τραμπ, αριθμό που επανέλαβε αρκετές φορές σημειώνοντας πως κανείς δεν μιλάει για αυτό πια, πρόσθεσε. και επιτέθηκε στον Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν έκανε 8 μήνες να δώσει συνέντευξη τύπου ενώ «στην περίπτωσή μου αν δεν δώσω μία μέρα, θα πουν κάτι έχει ο πρόεδρος», τόνισε λέγοντας πως είναι πολύ έξυπνος ο ίδιος. Αρίστευσα στις εξετάσεις, το 99% αυτών που μιλάω που γράφουν τα fake news, δεν τα καταφέρνουν αλλά εγώ - θα σας το πουν και οι γιατροί αρίστευσα σε όλες τις ερωτήσεις, είπε.

