Ο Πούτιν κατηγορεί τους Ευρωπαίους ότι βάζουν εμπόδια στις αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Επίθεση κατά της Ευρώπης εξαπέλυσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι εάν η «γηραιά» ήπειρος θέλει πόλεμο, τότε η Ρωσία είναι έτοιμη τώρα.

Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ο Ρώσος πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση στην Ευρώπη, μιλώντας στο περιθώριο επενδυτικού φόρουμ στη Μόσχα.

«Δεν πρόκειται να πολεμήσουμε με την Ευρώπη, αλλά εάν η Ευρώπη θέλει να μας πολεμήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα», διεμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το BBC. Μετά την ομιλία του στο φόρουμ, ο Πούτιν αποχώρησε από την αίθουσα χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις. Ωστόσο, έκανε αυτές τις δηλώσεις σε δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον χώρο όπου φιλοξενείται το φόρουμ.

Ο Πούτιν απέρριψε τις προτάσεις των Ευρωπαίων ως απαράδεκτες για τη Ρωσία. Συνέχισε κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι εμποδίζουν τις αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και επέμεινε πως «δεν έχουν ειρηνική ατζέντα». «Η Ευρώπη εμποδίζει την αμερικανική κυβέρνηση να πετύχει την ειρήνη», δήλωσε, χωρίς να διευκρινίσει ποιες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την Ουκρανία θεωρεί απαράδεκτες.

Επίσης, απείλησε με αντίποινα σε λιμάνια της Ουκρανίας και σε πλοία, μετά τα πλήγματα του Κιέβου εναντίον τάνκερ του λεγόμενου σκιώδους στόλου της Μόσχας. Η Ρωσία «θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια και όποια πλοία μπαίνουν σε αυτά», προειδοποίησε, ως απάντηση για τις επιθέσεις στα ρωσικά τάνκερ, ενέργειες που χαρακτήρισε «πειρατεία». Μάλιστα, απείλησε να αποκόψει εντελώς την Ουκρανία από τη θάλασσα.

Στις δηλώσεις του, ο Πούτιν επανέλαβε ότι πλέον οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τον απόλυτο έλεγχο της πόλης Ποκρόβσκ. Η πόλη, συμπλήρωσε, «έχει ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί εξαιρετική βάση για την επίτευξη στόχων». Μετά τις αμφιβολίες που έχουν εκφραστεί για αυτό, κάλεσε δημοσιογράφους να πάνε εκεί, προκειμένου να το διαπιστώσουν. «Αν κάποιος έχει αμφιβολίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το Κρασνορμέσκ (η σοβιετική ονομασία του Ποκρόβσκ) για να δείτε ποιος το ελέγχει πραγματικά», δήλωσε.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει στρατιώτες του στο κέντρο του Ποκρόβσκ. Μέχρι στιγμής το Κίεβο δεν έχει αναγνωρίσει δημοσίως ότι η πόλη έπεσε στα χέρια των Ρώσων.

«Καψόνι» του Πούτιν στους Αμερικανούς

Στη Μόσχα βρίσκονται ήδη ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να συναντήσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Όμως, ο Ρώσος ηγέτης τους άφησε να περιμένουν.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία έφτασε στο Κρεμλίνο, όπου σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία επρόκειτο να συναντηθεί με τον Πούτιν μετά τις 17:00 (ώρα Μόσχας). Μία ώρα αργότερα, ο Ρώσος πρόεδρος μόλις που ολοκλήρωνε την ομιλία του στο επενδυτικό φόρουμ.

Το Κρεμλίνο είχε αναφέρει πως το σημερινό πρόγραμμα του Πούτιν είναι ιδιαίτερα φορτωμένο. Όμως, σημειώνει το CNN, το να αφήνει αντιπροσωπείες να περιμένουν και να προγραμματίζει άλλες υποχρεώσεις είναι τακτικές που έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν ο Ρώσος ηγέτης, με στόχο να έχει το «πάνω χέρι» σε διαπραγματεύσεις.

Πριν πάνε στο Κρεμλίνο, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ εθεάθησαν στο κέντρο της Μόσχας, μαζί με τον απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμιτρίεφ. Νωρίτερα, οι τρεις αξιωματούχοι έφαγαν σε εστιατόριο που είναι βραβευμένο με αστέρι Michelin, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

