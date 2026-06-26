Οι δασμοί θα επιβληθούν αμέσως, ανεξάρτητα από τις συμφωνίες που υπάρχουν, προειδοποίησε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί για ακόμα μία φορά τις ευρωπαϊκές χώρες με δασμούς 100%, απειλώντας ότι θα επιβληθούν αμέσως στα προϊόντα όποιου κράτους υιοθετήσει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών για αμερικανικές εταιρείες.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι αυτοί οι δασμοί θα αφορούν όλα τα προϊόντα της εν λόγω χώρας που εξάγονται στις ΗΠΑ, όπως και ότι θα επιβληθούν ανεξάρτητα από τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν γίνει με το συγκεκριμένο κράτος, οι οποίες θα αντικατασταθούν αμέσως.

Η ανάρτηση του Τραμπ για τους δασμούς

«Πολλές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την επικείμενη εφαρμογή ενός φόρου ψηφιακών υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες. Κάποιες από αυτές τις χώρες είναι κοντά στο να το κάνουν (...) Όποια χώρα εφαρμόσει έναν τέτοιο φόρο αμέσως θα επιβαρυνθεί με δασμούς 100% σε οποιοδήποτε και όλα τα προϊόντα που στέλνονται στις ΗΠΑ.

Αυτοί οι δασμοί θα αντικαταστήσουν εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τη χώρα, είτε εφαρμόζονται, είτε έχουν υπογραφεί ή όχι. Επιπλέον, οι δασμοί 100% θα επιβληθούν αμέσως, εάν προχωρήσουν».

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Οι απειλές του Τραμπ για αντίποινα με δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει και στο παρελθόν να προβεί σε αντίποινα με τη μορφή δασμών σε βάρος χωρών που επιβάλουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, υποστηρίζοντας ότι αυτός στοχεύει άδικα σε αμερικανικούς κολοσσούς της τεχνολογίας.

Πέρυσι, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά, που συζητούσε μια τέτοια κίνηση. Τελικά, ο Καναδάς εγκατέλειψε αυτό το σχέδιο λίγο προτού το θέσει σε εφαρμογή.

Συνήθως, οι φόροι ψηφιακών υπηρεσιών είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να ισχύουν μόνο για τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Meta, η Alphabet και η Amazon, που είναι αμερικανικές, σημειώνει το CNBC. Περισσότερες από 10 χώρες έχουν επιβάλει φόρους ψηφιακών υπηρεσιών.

Πλησιάζει η προθεσμία για τη συμφωνία των δασμών

Την προηγούμενη εβδομάδα, λίγες ώρες προτού συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο των G7, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία δεν θα υποκύψει στις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου εγκαταλείποντας τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών για τις αμερικανικές εταιρείες.

Πριν αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για τη Γαλλία, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει πως οι ΗΠΑ «δεν θα έχουν άλλη επιλογή» παρά να εφαρμόσουν δασμούς 100% στα γαλλικά κρασιά, αν το Παρίσι δεν κάνει πίσω. Από το 2019 η Γαλλία επιβάλει φόρο 3% στα κέρδη από ψηφιακές υπηρεσίες εταιρειών με έσοδα που ξεπερνούν τα 25 εκατ. ευρώ στη χώρα και τα 750 εκατ. παγκοσμίως.

Οι νέες απειλές έρχονται πριν από την προθεσμία της 4ης Ιουλίου που έχει δώσει ο Τραμπ προκειμένου να εγκριθεί η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, η οποία περιορίζει στο 15% τους περισσότερους δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε τον Μάιο και σε αυτή δεν περιλαμβάνονται φόροι ψηφιακών υπηρεσιών.