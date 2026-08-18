Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Το ελληνικό ποδόσφαιρο μπαίνει στις μάχες των play-off στις τρεις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις γνωρίζοντας ότι θα έχει σίγουρα τρεις ομάδες στις League Phase: ΑΕΚ, Ολυμπιακό (αυτός σίγουρα στο Europa League) και ΟΦΗ.



Φιλοδοξεί, βεβαίως, να κάνει το «5 στα 5» για να αποκτήσει πλέον μεγάλο προβάδισμα για την άνοδο στην δέκατη θέση της βαθμολογίας της UEFA, η οποία θα κάνει πιο ευχάριστη την ευρωπαϊκή περιπέτεια για τις ομάδες μας τα επόμενα χρόνια.



Την αυλαία ανοίγει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία δοκιμάζεται στην Σόφια κόντρα στην Λέφσκι (Τρίτη 18/08, 22:00), με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στην League Phase του Champions League, ώστε να επιστρέψει στα «σαλόνια» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά από επτά χρόνια.



Την Πέμπτη (20/08) θα πάρουν την σκυτάλη χρονικά ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα κόντρα στην Μπραν (20:45), ο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (21:00) και ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε (21:30), με τον κυπελλούχο στα play-off του Europa League και ο Δικέφαλος του Βορρά με το Τριφύλλι σε αυτά του Conference League, χωρίς δηλαδή «μαξιλαράκι ασφαλείας» σε περίπτωση αποκλεισμού.



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