Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός δεν θα υπολογίζεται ανά δέμα, αλλά ανά διαφορετικό είδος αγαθού που περιλαμβάνεται στην αποστολή.

Νέος εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ ανά διακριτό είδος προϊόντος θα επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου 2026 στις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ που πραγματοποιούν ιδιώτες καταναλωτές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως για παράδειγμα η Temu και η Shein. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου αποσαφηνίζονται με την εγκύκλιο Ε.2029/2026 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Η εγκύκλιος παρέχει αναλυτικές οδηγίες προς τις τελωνειακές αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων που τίθενται σε ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, ο ειδικός εισαγωγικός δασμός δεν θα υπολογίζεται ανά δέμα, αλλά ανά διαφορετικό είδος αγαθού που περιλαμβάνεται στην αποστολή. Έτσι, σε περίπτωση που ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, θα επιβάλλεται συνολικός δασμός 9 ευρώ, δηλαδή 3 ευρώ για κάθε ξεχωριστό είδος, πέραν του αναλογούντος ΦΠΑ και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων. Αντίθετα, εάν το δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και ο δασμός περιορίζεται στα 3 ευρώ.

Το μέτρο έχει μεταβατικό χαρακτήρα και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους εισαγωγικούς δασμούς να καθορίζονται με βάση τη δασμολογική κατηγορία κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

Η καταβολή του νέου δασμού θα γίνεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.

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Σε ό,τι αφορά τις επιστροφές προϊόντων, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι ο δασμός δεν επιστρέφεται όταν η επιστροφή γίνεται λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή. Ωστόσο, προβλέπεται δυνατότητα επιστροφής του καταβληθέντος ποσού στις περιπτώσεις που τα προϊόντα είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η τελωνειακή νομοθεσία.

Παράλληλα, η εφαρμογή του νέου δασμού δεν μεταβάλλει το υφιστάμενο καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών. Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται είτε κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS), είτε κατά τον τελωνισμό όταν εφαρμόζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις ή το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά αγορές από τρίτες χώρες και δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής προϊόντων που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.