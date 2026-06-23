Την ίδια στιγμή ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ δήλωσε για τα Στενά του Ορμούζ ότι δεν θα υπάρχουν διόδια.

Οι ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπέγραψε η Τεχεράνη με τις ΗΠΑ και «δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ», διαμήνυε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.

Το Ιράν δεν θα διαπραγματευτεί ποτέ, με καμία χώρα, τις αμυντικές δυνατότητές του και πιστεύει σθεναρά ότι η περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από ειλικρινείς συνομιλίες και συνεργασία, πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

Ρούμπιο - Χωρίς διόδια τα Στενά

Την ίδια στιγμή ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ δήλωσε για τα Στενά του Ορμούζ ότι δεν θα χρεώσει διόδια.

«Πρόκειται για μια διεθνή οδό ναυσιπλοΐας. Καμία χώρα δεν επιτρέπεται να εισπράττει διόδια ή τέλη σε μια διεθνή οδό ναυσιπλοΐας», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους, επισημαίνοντας πως πιστεύει ότι «όλες οι χώρες αυτής της περιοχής θα συμφωνούσαν μαζί μας».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έφθασε απόψε στο Άμπου Ντάμπι, τον πρώτο σταθμό μιας περιοδείας σε χώρες του Κόλπου, με στόχο να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ, που στοχοθετήθηκαν από ιρανικούς πυραύλους και ντρόουν, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, στον οποίο αντιτίθεντο.

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Κατά την άφιξή του σήμερα στο Άμπου Ντάμπι, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε πως στις συνομιλίες θα αναφερθεί το πρωτόκολλο συμφωνίας με το Ιράν.

«Αυτό σίγουρα θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών», δήλωσε σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν θα επιδιώξει να καθησυχάσει τους συμμάχους του Κόλπου, οι οποίοι έχουν πληγεί σκληρά από τα αντίποινα του Ιράν για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

«Ορισμένα σημεία που δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης αναμφίβολα θα συζητηθούν, αλλά το ίδιο το μνημόνιο θα πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί», είπε, προσθέτοντας ότι «μια προσεκτική ανάγνωση του μνημονίου συμφωνίας δείχνει ξεκάθαρα ότι όταν μιλάμε, για παράδειγμα, για πλήρη και οριστική παύση των εχθροπραξιών σε όλη την περιοχή (...) αυτό δεν είναι δυνατό όσο οι εντολοδόχοι του Ιράν εκτοξεύουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράκ και εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες, όπως έχουν κάνει η Χαμάς και η Χεζμπολάχ».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμιράτων αύριο, προτού μεταβεί στο Κουβέιτ, κατόπιν στο Μπαχρέιν για μια συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου την Πέμπτη.