Συμμετοχή στην παγκόσμια πρωτοβουλία του ΟΗΕ «50 Cities at 50°C».

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει επίσημα τη συμμετοχή του στην εμβληματική παγκόσμια πρωτοβουλία «50 Cities at 50° C». Η κίνηση αυτή, επισφραγίζει τη δέσμευση της πρωτεύουσας για την ανάληψη άμεσης δράσης απέναντι στην κλιματική κρίση, θωρακίζοντας την πόλη με τη χρήση της πιο σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και ψηφιακών εργαλείων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η κλιματική κρίση απαιτεί να ξεπεράσουμε τις παραδοσιακές μεθόδους και να εμπιστευτούμε την επιστήμη. Με τη συμμετοχή μας στην παγκόσμια πρωτοβουλία «50 Cities at 50°C» του ΟΗΕ, η Αθήνα δεν αμύνεται απλώς, αλλά οργανώνεται καλύτερα. Μέσα από την πλατφόρμα #CoolAthens, τη συνεργασία μας με το Εθνικό Αστεροσκοπείο και το Meteo.gr, και με οδηγό τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δημιουργούμε μια ψηφιακή και επιχειρησιακή ασπίδα για τους συμπολίτες μας. Μετατρέπουμε την Αθήνα σε μια έξυπνη, ανθεκτική και, πάνω από όλα, ασφαλή πόλη».

Ψηφιακή ασπίδα και επιστημονικές συμμαχίες για την προστασία των πολιτών

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος σηματοδοτεί την αφετηρία για μια νέα εποχή, όπου η τεχνολογία, η επιστημονική εγκυρότητα και η τοπική αυτοδιοίκηση ενώνονται για να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή και το αστικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε λειτουργία την εξειδικευμένη πλατφόρμα CoolAthens η οποία αποτελεί τον κεντρικό κόμβο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προβολής των δράσεων της πόλης για την αντιμετώπιση της αστικής θερμότητας.

Επιπλέον, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ακραίων θερμοκρασιών στην υγεία των πολιτών, ο Δήμος Αθηναίων εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόβλεψης και διαχείρισης κινδύνου, το οποίο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα αυστηρά κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO)για την πρόβλεψη των επιπτώσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα (Heat-Health Warning Systems).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε τρεις στρατηγικές συνεργασίες:

⦁ Εφαρμογή EXTREMA GLOBAL (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών): Ενεργοποιείται η πρωτοποριακή εφαρμογή EXTREMA GLOBAL, η οποία αναπτύχθηκε από το Αστεροσκοπείο. Η εφαρμογή παρέχει στους πολίτες και τους επισκέπτες της Αθήνας εξατομικευμένη, σε πραγματικό χρόνο, εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου ανάλογα με την τοποθεσία τους, προτείνοντας παράλληλα τα πλησιέστερα «δροσερά σημεία» (cool spots) της πόλης.

⦁ Πιλοτική Λειτουργία Ολοκληρωμένου Σύστηματος ενημέρωσης και προειδοποίησης καιρικών συνθηκών σε συνεργασία με το Meteo.gr: Μέσα από τη στρατηγική σύμπραξη με την επιστημονική ομάδα του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο Δήμος αποκτά πρόσβαση σε εξελιγμένα υψηλής ευκρίνειας μετεωρολογικά μοντέλα, επιτρέποντας την έγκαιρη χαρτογράφηση και κατηγοριοποίηση των επερχόμενων κυμάτων καύσωνα με βάση την επικινδυνότητά τους για την ανθρώπινη υγεία. Δείτε το ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και προειδοποίησης καιρικών συνθηκών MeteoScope στον σύνδεσμο.

⦁ Συντονισμός με την Πολιτική Προστασία:Η ροή των επιστημονικών δεδομένων μεταφράζεται άμεσα σε επιχειρησιακή δράση μέσω της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, εξασφαλίζοντας την άμεση ενεργοποίηση των κοινωνικών δομών, των κλιματιζόμενων αιθουσών και των δικτύων υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων πριν από την εκδήλωση του φαινομένου.

Το πράσινο σε προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών της πόλης

⦁ Ο Δήμος έχει δεσμευθεί να φυτεύει 5.000 δέντρα κάθε χρόνο. Από το 2024 μέχρι και σήμερα έχει προχωρήσει σε 12.412 φυτεύσεις δέντρων και πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία και τα ακριβή σημεία των φυτεύσεων μέσα από την εξειδικευμένη πλατφόρμα Athenstrees.

⦁ Στην πιο θερμικά ευάλωτη περιοχή της Αθήνας,στον Ελαιώνα,δημιουργείται ένα νέο πάρκο συνολικά 215 στρεμμάτων (έκτασης 1,5 φορά ο Εθνικός Κήπος) που θα γίνει ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου της πόλης. Στόχος είναι οι πολίτες να απολαμβάνουν εντός του επόμενου έτους το νέο χώρο πρασίνου και τη διάνοιξη κρίσιμων οδικών αξόνων, αποδίδοντας επιτέλους στην Αθήνα έναν εμβληματικό ελεύθερο χώρο με θέα στην Ακρόπολη.

⦁ Φυτεύσεις σχολικών κήπων, microforests, μικρών και μεγάλων πάρκων σε συνδυασμό με στοιχεία δροσισμού εντείνουν την προσπάθεια για μια δροσερή Αθήνα.

«50 Cities at 50°C»: Ένα Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων για την Προσαρμογή στην Ακραία Ζέστη

Το «50 Cities at 50° C» αποτελεί παγκόσμια πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP) και μέρος της δράσης «Beat the Heat». Στόχος της είναι να προετοιμάσει και να προσαρμόσει 50 επιλεγμένες πόλεις ανά τον κόσμο ενάντια στις ακραίες συνθήκες καύσωνα και τις θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 50 ο C. Η δράση αυτή στοχεύει στην ανάδειξη των κινδύνων της ακραίας αστικής θερμότητας και στην προώθηση βιώσιμων λύσεων δροσισμού.