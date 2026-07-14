Πίσω από τον Ντουπλάντις και τον Μάρσαλ ο Καραλής στη Βουδαπέστη.

Στη Βουδαπέστη συνέχισε ο Εμμανουήλ Καραλής τους αγώνες του, όπου πήρε την τρίτη θέση με άλμα στα 5,90 μέτρα.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,60 μ., χρειάστηκε δεύτερο άλμα στα 5,80 μ., αλλά «πέταξε» απευθείας μετά στα 5,90 μέτρα. Ωστόσο, όταν ανέβηκε ο πήχης στα 6 μ.- ύψος που έχει περάσει σε δύο αγώνες της φετινής σεζόν του ανοιχτού στίβου- δεν κατάφερε να κάνει το άλμα που ήθελε.

Έτσι, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε την τρίτη θέση, πίσω από τον Αρμάντ Ντουπλάντις- ο οποίος κυριάρχησε σε έναν ακόμα αγώνα, περνώντας τα 6,07 μ.- και τον Κέρτις Μάρσαλ (6,00 μ.).

Το άλμα του Καραλή στα 5,90 μ.

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