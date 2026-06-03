Για δεύτερη φορά στη σεζόν ο Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα.

Με την άνεση που έχει κατακτήσει από πέρυσι σε τέτοια άλματα, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε ξανά τα 6 μέτρα και ήταν ο νικητής του επί κοντώ σε μίτινγκ στο Τούρκου της Φινλανδίας.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,60 μ., τα 5,80 μ., αλλά και τα 6 μ., όσο έκανε και στο μίτινγκ της Λεμεσού στις 29 Μαΐου, που αποτελεί την καλύτερη επίδοσή του στην τρέχουσα σεζόν του ανοιχτού στίβου.

Στη συνέχεια ο Εμμανουήλ Καραλής δοκίμασε την τύχη του στα 6,10 μ., δίχως να καταφέρει να περάσει αυτό το ύψος. Δεύτερος στο επί κοντώ ήταν ο Αμερικανός Κ. Σ. Λάιτφουτ, με 5,72 μέτρα.

{https://x.com/travismillerx13/status/2062235130148651015}

Μετά το Τούρκου, ο Εμμανουήλ Καραλής θα συνεχίσει τους αγώνες του στο Diamond League του Όσλο, στις 10 Ιουνίου.

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Το άλμα του Καραλή στα 6 μ.

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