Ο Τραμπ ταξίδεψε στη Βόρεια Ντακότα με το νέο Air Force One.

Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο προτού επιβιβαστεί στο νέο Air Force One, προκειμένου να πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση με αυτό το αεροσκάφος.

Το Boeing VC-25B Bridge, δώρο του Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στην αεροπορική βάση Άντριους στις 19 Ιουνίου. Ακολούθησαν οι δοκιμαστικές πτήσεις, προκειμένου επικυρωθούν οι δυνατότητες του αεροπλάνου και να οριστικοποιηθούν τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια και τη μεταφορά του Αμερικανού προέδρου.

Έτσι, σήμερα, ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο νέο Air Force One προκειμένου να πάει στη Βόρεια Ντακότα, για τα εγκαίνια της προεδρικής βιβλιοθήκης Θίοντορ Ρούσβελτ.

«Αυτή είναι η πρώτη πτήση αυτού που πιστεύω ότι ίσως είναι το καλύτερο επιβατικό αεροσκάφος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από την αναχώρηση. «Ρώτησα την Boeing ποιο είναι το καλύτερο αεροπλάνο και μου είπαν πως αυτό είναι το καλύτερο που έχει κατασκευαστεί ποτέ», συμπλήρωσε.

«Για να είμαι ειλικρινής, είμαι ενθουσιασμένος για την πρώτη πτήση», παραδέχθηκε. «Το ολοκλήρωσαν, το έκαναν κατάλληλο για πρόεδρο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Είναι το κάτι άλλο», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως είναι ένα αεροπλάνο το οποίο έπρεπε να διαθέτουν οι ΗΠΑ, επειδή το παλιό Air Force One ήταν 35-36 ετών.

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Δώρο του Κατάρ στον Τραμπ το «παλάτι των ουρανών»

Το νέο Air Force One αποτελεί δώρο αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων που έκανε το Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνέχεια, έγιναν εκτεταμένες εργασίες στο αεροπλάνο προκειμένου να πληρεί τόσο τις τεχνικές προδιαγραφές, όσο και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, προκειμένου να γίνει Air Force One.

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Το «παλάτι των ουρανών», όπως έχει χαρακτηριστεί το αεροσκάφος, αντικαθιστά το Boeing 747-200 το οποίο ολοκληρώθηκε το 1990 και αποτέλεσε το Air Force One έξι Αμερικανών προέδρων.

{https://x.com/MargoMartin47/status/2072298001112949247}

Πάντως, το νέο αεροσκάφος δεν αναμένεται να λειτουργεί ως Air Force One μετά το 2028. Αποτελεί το «μεταβατικό» αεροπλάνο, μέχρι την κατασκευή δύο νέων προεδρικών 747 που κατασκευάζει η Boeing.

Στην παρθενική πτήση του προέδρου με το Air Force One επιβιβάστηκαν επίσης οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του, Έρικ Τραμπ και Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, η σύζυγος του δεύτερου, Μπετίνα Τραμπ και αρκετοί αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου.

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