Στις 23 Ιουνίου ήταν η κορύφωση του καύσωνα στην Ισπανία, με πάνω από 35,7 εκατομμύρια κατοίκους να εκτίθονται σε καιρικές συνθήκες οι οποίες είναι επιβλαβείς για την υγεία.

Πάνω από 1.000 νεκρούς άφησε στην Ισπανία το κύμα καύσωνα το οποίο έπληξε τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, με τη χώρα της Ιβηρικής να καταγράφει ένα από τα πιο θερμά εξάμηνα της ιστορίας της.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο «Carlos III», τουλάχιστον 1.028 θάνατοι σχετίζονται με τον καύσωνα κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τους 407 θανάτους που καταγράφηκαν τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Στις 23 Ιουνίου ήταν η κορύφωση του καύσωνα στην Ισπανία, με πάνω από 35,7 εκατομμύρια κατοίκους να εκτίθονται σε καιρικές συνθήκες οι οποίες είναι επιβλαβείς για την υγεία.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet σημείωσε ότι ο Ιούνιος ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τη μέση θερμοκρασία να βρίσκεται κατά 3,2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Παράλληλα, το πρώτο μισό του 2026 χαρακτηρίζεται ως το θερμότερο που έχει καταγραφεί ιστορικά στην Ισπανία, με απόκλιση 1,6 βαθμών από τον μέσο όρο.

{https://x.com/AEMET_Esp/status/2072044685804134479}

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Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη

Το φαινόμενο του καύσωνα δεν περιορίστηκε στην Ιβηρική. Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης σημειώθηκαν ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, ενώ καταρρίφθηκαν ρεκόρ και σε κράτη της Κεντρικής Ευρώπης όπως η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο καύσωνας έχει συνδεθεί με περισσότερους από 1.300 επιπλέον θανάτους σε ολόκληρη την Ευρώπη, προειδοποιώντας ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι αναλύσεις.

{https://x.com/Daily_Briefs_/status/2072281930591093018}

Οι ακραίες θερμοκρασίες οδήγησαν σε πρωτοφανή επίπεδα, με αρκετές χώρες να καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ τόσο σε ημερήσιες μέγιστες τιμές όσο και σε νυχτερινές θερμοκρασίες, ιδίως στη Γαλλία, όπου σημειώθηκαν οι πιο θερμές νύχτες που έχουν καταγραφεί ποτέ.