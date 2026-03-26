Αρνητική παρέμεινε η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2026, αν και η εικόνα ήταν βελτιωμένη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε -1,69 δισ. ευρώ περίπου, έναντι -2,49 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση. Τον Φεβρουάριο, η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς το Δημόσιο ήταν αρνητική κατά περίπου 2,95 δισ. ευρώ, έναντι -0,32 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης γύρισε σε αρνητικός και διαμορφώθηκε στο -1,0%.
Αντίθετα, θετική ήταν η εικόνα στον ιδιωτικό τομέα. Η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά αυξήθηκε κατά περίπου 1,26 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, ενώ τον Ιανουάριο είχε καταγραφεί μείωση περίπου 2,17 δισ. ευρώ. Σε ετήσια βάση, η χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα συνέχισε να αυξάνεται με ρυθμό 7,4%.
Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις επιχειρήσεις, όπου η τραπεζική χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά περίπου 1,24 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα, αν και ο ετήσιος ρυθμός αύξησης υποχώρησε ελαφρώς στο 9,9%. Από αυτές, περίπου 0,97 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ενώ περίπου 0,28 δισ. ευρώ σε ασφαλιστικές εταιρείες και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Σχεδόν αμετάβλητη παρέμεινε η χρηματοδότηση προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, με μικρή μείωση περίπου 0,006 δισ. ευρώ, ενώ αρνητικός παρέμεινε και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους.
Μικρή αύξηση σημειώθηκε και στα δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τα οποία αυξήθηκαν κατά περίπου 0,03 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης διαμορφώθηκε στο 2,6%.
Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τράπεζες συνέχισαν να αυξάνουν τη χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα, όμως η μεγάλη μείωση της χρηματοδότησης προς το Δημόσιο οδήγησε τη συνολική τραπεζική χρηματοδότηση σε αρνητική μηνιαία ροή.