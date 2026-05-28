Οι συμβουλές επιτυχίας για το μάθημα της Έκθεσης που ανοίγει την αυλαία των Πανελληνίων 2026.

Πανελληνίων 2026 πρεμιέρα αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου, με τους μαθητές των ΓΕΛ να κόβουν πρώτοι το νημα της πανελλαδικής εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Έκθεση).

Η Έκθεση αποτελεί διαχρονικά ένα από το πιο απαιτητικά μαθήματα όχι μόνο επειδή ελέγχει τη γλωσσική επάρκεια των μαθητών, αλλά κυρίως επειδή απαιτεί ικανότητα οργάνωσης σκέψης, ανάπτυξης επιχειρημάτων και σαφούς, δομημένης έκφρασης. Σε αντίθεση με μαθήματα που βασίζονται στην αποστήθιση και στις συγκεκριμένες απαντήσεις, η Νεοελληνική Γλώσσα αξιολογεί την κριτική σκέψη, την ωριμότητα λόγου και την ικανότητα του μαθητή να προσεγγίζει σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα με τεκμηριωμένο και συνεκτικό τρόπο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προετοιμασία για την Έκθεση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική ή πρόχειρη. Απαιτείται συστηματική μελέτη, εξοικείωση με βασικές θεματικές ενότητες και, κυρίως, καθοδήγηση μέσα από ξεκάθαρες δομές σκέψης που βοηθούν τον μαθητή να μην «χάνεται» κατά την ανάπτυξη του θέματος. Εδώ ακριβώς αποκτούν καθοριστική σημασία τα σχεδιαγράμματα, καθώς λειτουργούν ως «χάρτης» για κάθε έκθεση καθώς δείχνουν με απλό και οργανωμένο τρόπο την εισαγωγή, τους βασικούς άξονες ανάπτυξης, τα επιχειρήματα, τα παραδείγματα και τον επίλογο.

Τα σχεδιαγράμματα βοηθούν τον μαθητή να κατανοήσει όχι απλώς τι θα γράψει, αλλά κυρίως πώς θα το οργανώσει. Του προσφέρουν μια σταθερή δομή σκέψης, μειώνουν το άγχος της λευκής σελίδας και τον καθοδηγούν ώστε να αποφεύγει την ασάφεια, τις επαναλήψεις και την άτακτη παράθεση ιδεών. Παράλληλα, ενισχύουν την ικανότητα γρήγορης ανάκλησης επιχειρημάτων την ώρα της εξέτασης, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό υπό χρονική πίεση.

Για τον λόγο αυτό, ο φιλόλογος Αποστόλης Ζυμβραγάκης έχει δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο οδηγό με σχεδιαγράμματα για 10 SOS προτεινόμενα θέματα για την Έκθεση στις φετινές εξετάσεις που δίνει ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στην ανάλυση των θεμάτων, αλλά κυρίως στα αναλυτικά σχεδιαγράμματα κάθε ενότητας. Κάθε θέμα συνοδεύεται από σαφή δομή, βασικούς άξονες επιχειρηματολογίας, ενδεικτικές ιδέες και έτοιμες κατευθύνσεις σκέψης, ώστε οι μαθητές να μπορούν εύκολα να οργανώνουν την έκθεσή τους από την αρχή μέχρι το τέλος. Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός δεν λειτουργεί απλώς ως θεωρητικό βοήθημα, αλλά ως πρακτικό εργαλείο προετοιμασίας που δίνει στους μαθητές αυτοπεποίθηση, μεθοδικότητα και ξεκάθαρη στρατηγική, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των Πανελληνίων. Όπως σημειώνει ο κ. Ζυμβραγάκης παραδοσιακά τα θέματα των Πανελληνίων κινούνται γύρω από κοινωνικά, ανθρωπιστικά και σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των νέων.

Στο πλαίσιο της φετινής προετοιμασίας ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θεματικές που επανέρχονται συχνά και συνδέονται με τη σύγχρονη πραγματικότητα των νέων, όπως οι δεξιότητες και τα εφόδια του 21ου αιώνα, οι αξίες που τους καθοδηγούν, η έννοια του ενεργού πολίτη, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ελληνική γλώσσα και τη διατήρησή της. Εξίσου σημαντικά θέματα αποτελούν η ενσυναίσθηση ως στοιχείο ανθρωπιάς και κοινωνικής συνοχής, η αναζήτηση της ευτυχίας, αλλά και σύγχρονες προκλήσεις όπως το άγχος και η ψυχική υγεία των νέων. Παράλληλα, εξετάζονται ζητήματα καθημερινής ζωής και υγείας, όπως η καλή διατροφή και η άσκηση, καθώς και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και τον ρόλο της στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Όλες αυτές οι θεματικές συγκροτούν έναν ενιαίο κορμό προβληματισμού που βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τον σύγχρονο κόσμο και να αναπτύξουν ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο λόγο στις εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον φιλόλογο το γραπτό που ξεχωρίζει και «κερδίζει» τον βαθμολογητή είναι εκείνο που συνδυάζει σωστή δομή, ουσιαστική επιχειρηματολογία και κριτική σκέψη, αποδεικνύοντας ότι ο υποψήφιος δεν «αναπαράγει» απλώς γνώση, αλλά τη χρησιμοποιεί δημιουργικά. Ένα σωστά οργανωμένο κείμενο πρέπει να διαθέτει πρόλογο, κύριο μέρος και επίλογο. Ο πρόλογος εισάγει ομαλά το θέμα και δείχνει ότι ο μαθητής έχει κατανοήσει τον προβληματισμό της εκφώνησης. Στο κύριο μέρος αναπτύσσονται τα επιχειρήματα σε ξεχωριστές παραγράφους, καθεμία από τις οποίες χρειάζεται θεματική πρόταση, ανάλυση, αιτιολόγηση και κατακλείδα. Δεν αρκεί μια απλή αναφορά ιδεών. Οι απόψεις πρέπει να υποστηρίζονται με λογικά επιχειρήματα, παραδείγματα και αναφορές στην πραγματικότητα. Ο επίλογος ολοκληρώνει το κείμενο δίνοντας συμπέρασμα ή προοπτική χωρίς να επαναλαμβάνει μηχανικά όσα προηγήθηκαν. Κάθε παράγραφος πρέπει να έχει θέση, αιτιολόγηση (γιατί έχω αυτήν την άποψη;), τεκμήριο (πώς αποδεικνύεται αυτή η άποψη;), κατακλείδα. Αν λείπει ένα από αυτά, η παράγραφος θεωρείται ελλιπής.

Προσοχή στην διαχείριση του χρόνου

Η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας, καθώς βοηθά τον μαθητή να αξιοποιήσει σωστά τα 180 λεπτά της εξέτασης και να ανταποκριθεί με άνεση σε όλα τα ζητούμενα. Αρχικά, προτείνεται οι μαθητές να ξεκινούν από τις πιο σύντομες και ευκολότερες ασκήσεις, οι οποίες απαιτούν μικρότερο χρόνο σκέψης και συγκέντρωσης. Η γρήγορη και σωστή ολοκλήρωσή τους μέσα σε περίπου 40 έως 45 λεπτά δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη ψυχολογική σταθερότητα και εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η Περίληψη, η οποία έχει αυξημένη βαρύτητα και απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή στην κατανόηση και απόδοση του νοήματος του κειμένου. Ο ενδεικτικός χρόνος για το συγκεκριμένο μέρος κυμαίνεται από 30 έως 40 λεπτά, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι οι προηγούμενες ασκήσεις έχουν ήδη εξοικειώσει τον μαθητή με το κείμενο, διευκολύνοντας έτσι την ταχύτερη και πιο στοχευμένη σύνταξη της περίληψης.

Τέλος, η Έκθεση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως το πιο ουσιαστικό και απαιτητικό κομμάτι της εξέτασης, καθώς αποδίδει το μεγαλύτερο ποσοστό βαθμολογίας, 40/100. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να αφιερώνεται επαρκής χρόνος, τουλάχιστον 90 έως 95 λεπτά, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σωστής οργάνωσης μέσω σχεδιαγράμματος και προσεκτικής συγγραφής. Η σωστή κατανομή του χρόνου σε αυτό το στάδιο επιτρέπει την ανάπτυξη ολοκληρωμένου, συνεκτικού και τεκμηριωμένου λόγου, που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

