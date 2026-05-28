Σκληρή κριτική τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα όσο και προς τα νέα πολιτικά εγχειρήματα που εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό άσκησε ο Γιάννης Γκιόκας, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής του κόμματος, μιλώντας στην ERTNews και τον δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα.

Ο κ. Γκιόκας σχολίασε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και την εμφάνιση νέων κομμάτων, σημειώνοντας ότι πρόσωπα όπως ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας «δεν μπορούν να εμφανίζονται ως κάτι νέο». Όπως είπε, πρόκειται για πολιτικές δυνάμεις «που έχουν δώσει διαπιστευτήρια στην εφαρμογή αντιλαϊκών πολιτικών», αναφερόμενος ειδικά στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 έως το 2019.

Αναφορά έγινε και στο σατιρικό βίντεο της ΚΝΕ που κυκλοφόρησε πρόσφατα, με τον βουλευτή του ΚΚΕ να τονίζει ότι η Οργάνωση «έχει παράδοση στα σατιρικά βίντεο» και πως δυνάμεις που χαρακτηρίζονται από «υποκρισία και τυχοδιωκτισμό» αποτελούν συχνά πηγή έμπνευσης για τέτοιες παρεμβάσεις.

Σχολιάζοντας τη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, ο κ. Γκιόκας υποστήριξε ότι «δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο», παρά –όπως ανέφερε– την προβολή που έλαβε από μέσα ενημέρωσης. «Δεν είμαστε στο 2012, δεν είμαστε στο 2015», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για τις δημοσκοπήσεις της περιόδου, ο βουλευτής του ΚΚΕ δήλωσε πως το κόμμα κρατά «πολύ μικρό καλάθι», εκτιμώντας ότι αρκετές από αυτές «περισσότερο στόχο έχουν να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη παρά να την αποτυπώσουν». Αντίθετα, όπως είπε, το ΚΚΕ δίνει βάρος στην επαφή με τον «εργατικό λαϊκό κόσμο» που συμμετέχει σε κινητοποιήσεις και κοινωνικούς αγώνες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα ζητήματα της ακρίβειας, των φόρων και της καθημερινής οικονομικής πίεσης που βιώνουν τα νοικοκυριά. Αναφέρθηκε στις υψηλές τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος της τιμής της βενζίνης αφορά φορολογία, ενώ σχολίασε και τα υψηλά κρατικά πλεονάσματα που –όπως είπε– προέρχονται κυρίως από έμμεσους φόρους.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του ΚΚΕ για την εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, κατηγορώντας τα υπόλοιπα κόμματα ότι αποδέχονται ένα κοινό πολιτικό πλαίσιο το οποίο, κατά την εκτίμησή του, λειτουργεί εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων.

«Αυτό που κρίνεται είναι να γκρεμιστεί η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και να αποδυναμωθούν όλες εκείνες οι δυνάμεις που αποδέχονται αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το ΚΚΕ επιδιώκει την ενίσχυση της λαϊκής αμφισβήτησης και της σύγκρουσης με την κυρίαρχη πολιτική.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Γκιόκας σχολίασε και το νέο πολιτικό εγχείρημα που συνδέεται με την Μαρία Καρυστιανού, εκτιμώντας ότι εντάσσεται σε μια προσπάθεια «εγκλωβισμού της λαϊκής δυσαρέσκειας». Υποστήριξε, μάλιστα, ότι πρόσωπα που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο κόμμα προέρχονται κυρίως από τον χώρο της δεξιάς και της ακροδεξιάς, γεγονός που –κατά τον ίδιο– προϊδεάζει για τη φυσιογνωμία και τη λειτουργία του.