Οι συμβουλές που πρέπει να αξιοποιήσουν οι υποψήφιοι ώστε να μετατρέψουν την Έκθεση σε δυνατό χαρτί και να διεκδικήσουν μια πραγματικά υψηλή βαθμολογία στις Πανελλήνιες 2026.

Η επίτευξη υψηλής βαθμολογίας στην Έκθεση των Πανελληνίων 2026 δεν αποτελεί αποτέλεσμα τυχαίων παραγόντων ούτε απομνημόνευσης έτοιμων κειμένων. Αντιθέτως, τα

άριστα γραπτά συγκροτούνται πάνω σε συγκεκριμένα και σαφώς αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά, τα οποία σχετίζονται με τη γνωστική επεξεργασία του θέματος, τη δομή του

λόγου και τη γλωσσική ακρίβεια του μαθητή. Στην πραγματικότητα, η επίδοση επιπέδου 18 και άνω προϋποθέτει ένα συνεκτικό και λειτουργικό κείμενο, στο οποίο οι ιδέες αναπτύσσονται οργανικά και όχι αποσπασματικά εξηγεί στο Dnews η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας Upbility που δίνει στους υποψηφίους κατευθυντήριες οδηγίες που πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά την προετοιμασία τους για το μάθημα της Έκθεσης.

1. Σαφήνεια σκέψης και γλωσσικής έκφρασης

Βασικό και πρωταρχικό χαρακτηριστικό ενός άριστου γραπτού αποτελεί η σαφήνεια. Ο μαθητής οφείλει να:

● κατανοεί πλήρως το ζητούμενο θέμα

● αποφεύγει αμφίσημες ή γενικόλογες διατυπώσεις

● εκφράζει τις ιδέες του με καθαρότητα και ακρίβεια

Η σαφήνεια δεν ταυτίζεται με απλοϊκότητα, αλλά με οργανωμένη και κρυστάλλινη σκέψη που αποτυπώνεται στον γραπτό λόγο.

2. Συνοχή και λογική αλληλουχία

Ένα άριστο γραπτό χαρακτηρίζεται από εσωτερική συνοχή και λογική συνέχεια. Ειδικότερα:

● οι ιδέες συνδέονται με σαφείς νοηματικούς συνδέσμους

● οι παράγραφοι ακολουθούν συνεκτική σειρά ανάπτυξης

● η επιχειρηματολογία εξελίσσεται ομαλά και τεκμηριωμένα

Η απουσία συνοχής, ακόμη και σε περιπτώσεις καλών ιδεών, μειώνει σημαντικά την ποιότητα του κειμένου.

3. Γλωσσική ακρίβεια και ορθότητα

Η γλωσσική χρήση αποτελεί κρίσιμο αξιολογικό παράγοντα. Στα άριστα γραπτά παρατηρούνται:

● ορθή γραμματική και συντακτική δομή

● κατάλληλη χρήση λεξιλογίου ανά επίπεδο ύφους

● αποφυγή επαναλήψεων και στοιχείων προφορικότητας

Σημειώνεται ότι δεν αξιολογείται η υπερβολική πολυπλοκότητα της γλώσσας, αλλά η ακρίβεια και η λειτουργικότητά της.

4. Ισχυρή και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία

Η επιχειρηματολογία αποτελεί τον πυρήνα της παραγωγής λόγου. Ένα άριστο γραπτό:

● υποστηρίζει κάθε θέση με σαφή και λογικά επιχειρήματα

● αξιοποιεί συγκεκριμένα παραδείγματα από την πραγματικότητα

● αποφεύγει γενικόλογες και ατεκμηρίωτες διατυπώσεις

Η διαφορά μεταξύ ενός μέτριου και ενός υψηλόβαθμου γραπτού εντοπίζεται κυρίως στην ποιότητα και τη συνοχή της τεκμηρίωσης.

5. Δομή και οργάνωση του κειμένου

Η δομή αποτελεί τον “σκελετό” του γραπτού. Ένα άριστο γραπτό περιλαμβάνει:

● σαφή και λειτουργική εισαγωγή

● οργανωμένο κύριο μέρος με διακριτές παραγράφους

● ολοκληρωμένο και συνεκτικό συμπέρασμα

Κάθε δομικό μέρος υπηρετεί συγκεκριμένο επικοινωνιακό σκοπό και συμβάλλει στην ενιαία εικόνα του κειμένου.

Τι δεν χαρακτηρίζει ένα άριστο γραπτό

Προς αποφυγή παρερμηνειών, ένα υψηλόβαθμο γραπτό δεν χαρακτηρίζεται από:

● υπερβολική χρήση “εντυπωσιακού” λεξιλογίου χωρίς λειτουργικότητα

● αποστήθιση έτοιμων εκθέσεων

● εκτροπή από το ζητούμενο θέμα

● περιττή γλωσσική επιτήδευση



Η υψηλή βαθμολογία στην Έκθεση δεν προκύπτει από την εντυπωσιακή χρήση σύνθετων εκφράσεων, αλλά από τη σαφήνεια της σκέψης, τη δομημένη επιχειρηματολογία και την ικανότητα του μαθητή να αποδίδει τις ιδέες του με ακρίβεια, συνοχή και πειθώ. Τα άριστα γραπτά στις Πανελλήνιες Εξετάσεις δεν αποτελούν τυχαία αποτελέσματα, αλλά

προϊόντα συστηματικής σκέψης και οργανωμένης γραπτής έκφρασης. Η επιτυχία προκύπτει όταν ο μαθητής συνδυάζει καθαρότητα σκέψης, γλωσσική ακρίβεια και δομημένη

επιχειρηματολογία.

Οι συμβουλές για το Θέμα Δ στην Έκθεση

Ιδιαίτερα το Θέμα Δ είναι εκείνο που συχνά καθορίζει τη συνολική βαθμολογία και μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα μέτριο και ένα εξαιρετικό γραπτό. Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι το πρώτο βήμα για ένα υψηλό αποτέλεσμα είναι η σωστή κατανόηση της εκφώνησης. Πολλοί μαθητές βιάζονται να γράψουν χωρίς να έχουν αναλύσει τι πραγματικά ζητά το θέμα. Η προσεκτική ανάγνωση, ο εντοπισμός των βασικών λέξεων-κλειδιών και η σωστή στόχευση του περιεχομένου βοηθούν τον υποψήφιο να μείνει εντός θέματος και να αποφύγει άσκοπες γενικολογίες.

Στο Θέμα Δ, η επιχειρηματολογία είναι καθοριστική. Οι βαθμολογητές αναζητούν τεκμηριωμένες απόψεις και όχι αποστήθιση έτοιμων φράσεων. Ο μαθητής χρειάζεται να υποστηρίζει τις θέσεις του με λογικά επιχειρήματα, παραδείγματα και αναφορές από την κοινωνική πραγματικότητα, την εκπαίδευση, την τεχνολογία ή την καθημερινή ζωή. Παράλληλα, η δημιουργική σκέψη είναι εκείνη που βοηθά ένα γραπτό να ξεχωρίσει. Η απλή αναπαραγωγή ιδεών από το κείμενο αναφοράς συνήθως δεν αρκεί για υψηλές βαθμολογίες. Αντίθετα, οι προσωπικές παρατηρήσεις, οι πρωτότυπες συνδέσεις και η αυθεντική προσέγγιση δίνουν ποιότητα και προσωπικό χαρακτήρα στο κείμενο. Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν χρειάζονται εξεζητημένες λέξεις, αλλά καθαρός και ώριμος λόγος.

Η συστηματική γραφή κειμένων βοηθά τον μαθητή να βελτιώσει τη διαχείριση του χρόνου, να αποκτήσει μεγαλύτερη άνεση στην ανάπτυξη επιχειρημάτων και να μειώσει τα λάθη. Όσο περισσότερο γράφει ένας υποψήφιος, τόσο πιο εύκολα μπορεί να οργανώσει τη σκέψη του την ώρα της εξέτασης. Τέλος, σημαντικό στοιχείο είναι η ψυχολογική διαχείριση. Το άγχος συχνά οδηγεί σε πρόχειρη ανάπτυξη ιδεών ή απώλεια συγκέντρωσης. Η ηρεμία, η σωστή κατανομή χρόνου και η αυτοπεποίθηση μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση. Το Θέμα Δ δεν απαιτεί μόνο γνώσεις, αλλά συνδυασμό στρατηγικής, κρίσης και προσωπικής σκέψης. Με σωστή προετοιμασία και μεθοδικότητα, οι υποψήφιοι μπορούν να μετατρέψουν την Έκθεση σε δυνατό χαρτί και να διεκδικήσουν μια πραγματικά υψηλή βαθμολογία στις Πανελλήνιες 2026.

(Η Πέννυ Γρίβα είναι καθηγήτρια φιλόλογος, Professional IB Tutor και συγγραφέας με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και την προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και το πρόγραμμα IB. Εξειδικεύεται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στο IB Greek A, στα Αρχαία Ελληνικά, στα Λατινικά και στην Ιστορία, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο τη συστηματική, ουσιαστική και υψηλού επιπέδου προετοιμασία των μαθητών.)