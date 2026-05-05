«Ο Ευάγγελος Αβέρωφ έλεγε ότι ‘πετροβολούν τις καρυδιές που έχουν καρύδια’», είπε ο Πάνος Καμμένος για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Τον… Ευάγγελο Αβέρωφ θυμήθηκε ο Πάνος Καμμένος, στην προσπάθειά του να υψώσει «τοίχος προστασίας» στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απέναντι στα αιχμηρά σχόλια για την εμφάνισή της και τις συχνές εξόδους της. Ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρώην πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ. ρωτήθηκε για την πρέσβη των ΗΠΑ και όπως πάντα μίλησε με κολακευτικά σχόλια.

«Θεωρώ ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά για την πατρίδα μας και είμαστε τυχεροί που την έχουμε πρέσβη. Θεωρώ ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, παίζοντας ένα σημαντικό ρόλο δίπλα από τις ΗΠΑ, ακολουθεί μια πορεία για το μέλλον που θα είναι πολύ διαφορετική απ’ ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα», είπε αρχικά ο Πάνος Καμμένος στον ΑΝΤ1 και στη συνέχεια ρωτήθηκε για τα επικριτικά σχόλια σχετικά με την εμφάνισή της και τις εξόδους της.

«Ο Ευάγγελος Αβέρωφ έλεγε ότι ‘πετροβολούν τις καρυδιές που έχουν καρύδια’», απάντησε ο Πάνος Καμμένος.

Ε.Σ.