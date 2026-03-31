Ζητείται σωματοφύλακας για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έβαλε αγγελία και έκανε και σχετική ανάρτηση στο facebook όπου ζητά σωματοφύλακα για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και όχι μόνο.

Η αγγελία είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο. Στα απαιτούμενα προσόντα δεν είναι τόσο ιδιαίτερα όσο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.

Χρειάζεται απολυτήριο λυκείου, τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρίας ως ιδιωτικός σωματοφύλακας, σε σώματα ασφαλείας (αστυνομία χώρας υποδοχής) ή στον στρατό, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι μήνες σε εποπτικό/διοικητικό ρόλο, άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών και δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι έως έως την πλήρωση της θέσης ενώ ο μισθός είναι 23.347 ευρώ τον χρόνο, μάλλον όχι τόσο εντυπωσιακό ποσό αν σκεφτεί κανείς ότι είναι για προστασία της πιο διάσημης πρέσβειρας στη χώρα.

Η ανάρτηση της πρεσβείας

«Η Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για τη θέση του/της Συντονιστής Σωματοφυλάκων στο Περιφερειακό Γραφείο Ασφάλειας (RSO).

Καθήκοντα

Ο/Η κάτοχος της θέσης υπηρετεί ως Συντονιστής/στρια Σωματοφυλάκων για τη Μονάδα Προστατευτικής Ασφάλειας, η οποία παρέχεται από την κυβέρνηση υποδοχής, και συμμετέχει στην εκτέλεση επιχειρήσεων προστατευτικής ασφάλειας (π.χ. σωματοφυλακή) για τον/την Πρέσβη/Αρχηγό Αποστολής των Η.Π.Α., καθώς και για άλλους καθορισμένους ή επισκέπτες αξιωματούχους της Κυβέρνησης των Η.Π.Α., σύμφωνα με σχετικές οδηγίες. Ο/Η κάτοχος της θέσης μπορεί να υπηρετεί σε οποιαδήποτε ιδιότητα εντός της Μονάδας Σωματοφυλάκων, παρέχοντας υπηρεσίες στενής προστασίας και προετοιμασίας χώρων για τον/την Αρχηγό Αποστολής της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, με σκοπό την προστασία του/της από σωματική βλάβη και δυσφήμιση.

Απαιτήσεις:

• Απολυτήριο λυκείου

• Τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη εμπειρίας ως ιδιωτικός σωματοφύλακας, σε σώματα ασφαλείας (αστυνομία χώρας υποδοχής) ή στον στρατό, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι (6) μήνες σε εποπτικό/διοικητικό ρόλο

• Άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών (κατανόηση, γραφή και ομιλία)

• Κατοχή νόμιμης και σε ισχύ άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στην Ελλάδα ή ισοδύναμης, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

- Θέση: Bodyguard Coordinator

- Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα

- Προθεσμία Υποβολής: Ανοιχτή έως την πλήρωση της θέσης

Τρόπος Υποβολής Αίτησης: Επισκεφθείτε τη σελίδα καριέρας μας στο gr.usembassy.gov/jobs για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη θέση και να υποβάλετε την αίτησή σας».

