Οι ανακοινώσεις του υπουργού Άμυνας και της αμερικανίδας πρέσβειρας- Αναδημοσίευση από τον Ριζοσπάστη.

Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Ριζοσπάστη αναδημοσιεύουν σήμερα τα Παιχνίδια Εξουσίας:

Τη «σύμπραξη» των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα ανακοίνωσαν χτες ο υπουργός Αμυνας Ν. Δένδιας και η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κιμ. Γκίλφοϊλ, σε άλλη μια επικίνδυνη εξέλιξη, καθώς στο βάθεμα της εμπλοκής στα σχέδια του ευρωατλαντικού άξονα όπου Γης «κουμπώνει» και η ανάληψη ρόλου του στρατεύματος στην καταστολή του «εχθρού λαού».

Οι ανακοινώσεις είχαν στο επίκεντρο την υποδοχή της Ελλάδας στο περιλάλητο «State Partnership Program» (SPP), ενώ Δένδιας και Γκίλφοϊλ συζήτησαν και «για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ».

Λίγες ώρες πριν λήξει το τελεσίγραφο στο Ιράν, με το οποίο οι ΗΠΑ απειλούσαν τον ιρανικό λαό ότι θα σβήσει τον πολιτισμό τους από το πρόσωπο της Γης, η Γκίλφοϊλ δήλωνε ότι οι ΗΠΑ βλέπουν στην Ελλάδα «έναν πολύτιμο εταίρο που συμμερίζεται την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε στο έπακρο ένα τολμηρό όραμα για το μέλλον»!

«Δεσμευόμαστε - συνέχισε προκαλώντας ανατριχίλα σε κάθε φράση της - να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τις καλύτερες, πιο ευέλικτες, πιο θανατηφόρες δυνάμεις μάχης στον κόσμο, έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος». «Σήμερα, φέρνουμε τη συνεργασία μας σε ένα ιστορικό νέο επίπεδο», συνέχισε παρουσιάζοντας την ένταξη της Ελλάδας στο SPP ως «επένδυση στο κοινό μας μέλλον».

Δίνοντας κοινά σημεία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, τόνισε πως «τόσο η Φλόριντα όσο και η Ελλάδα διαθέτουν εκτεταμένες ακτές, απολαμβάνουν οικονομίες στενά συνδεδεμένες με τον τουρισμό και τη γεωργία και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ασφάλειας των συνόρων».

Σημείωσε επίσης ότι «για την Ελλάδα και τη Φλόριντα, αυτή η συνεργασία ανοίγει σημαντικές νέες ευκαιρίες για συνεργασία σε ολόκληρο τον στρατό, τον ακαδημαϊκό χώρο, το εμπόριο και την κοινωνία των πολιτών. Είναι πραγματικά μια μακροπρόθεσμη συνεργασία ολόκληρης της κοινωνίας».

Οπως διευκρίνισε, πεδία «συνεργασίας» ανοίγονται σε «τομείς όπως η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση και ετοιμότητα, η θαλάσσια ασφάλεια, η κυβερνοάμυνα, η προστασία των υποδομών και η ετοιμότητα για φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης πυρκαγιών και του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης».

Μια «συνεργασία» δηλαδή που χωράει τα πάντα, και με βάση διασταλτικές ερμηνείες (π.χ. στην προστασία κρίσιμων υποδομών, τις έκτακτες ανάγκες κ.α.) βάζει στο στόχαστρο το εργατικό, λαϊκό κίνημα. Πώς αλλιώς να αναφωνήσει η Γκίλφοϊλ ότι «οι ΗΠΑ είναι περήφανες που έχουν συμμάχους όπως η Ελλάδα»;

Δίκτυο προβολής της «αμερικανικής ισχύος»

Θυμίζουμε ότι το SPP είναι «πρωτοβουλία» του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, η οποία συνδέει την Εθνοφρουρά κάθε αμερικανικής Πολιτείας με τις Ενοπλες Δυνάμεις μιας «χώρας - εταίρου», με σκοπό την «προώθηση μακροπρόθεσμης συνεργασίας και σχέσεων στον τομέα της ασφάλειας».

Ξεκίνησε το 1993 από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ (π.χ. η Ουκρανία είναι συνδεδεμένη από το 1993 με την Εθνοφρουρά της Καλιφόρνια), του Συμφώνου της Βαρσοβίας και της Γιουγκοσλαβίας (η Βόρεια Μακεδονία είναι συνδεδεμένη από το 1993 με την Εθνοφρουρά του Βερμόντ). Σήμερα υπάρχουν «εταιρικές σχέσεις» των ΗΠΑ με 116 κράτη ανά τον κόσμο, με σαφέστατο προσανατολισμό.

Οπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη των Αμερικανών, οι «εταιρικές σχέσεις» με χώρες όπως η Ισλανδία, η Σκανδιναβία, η Βαλτική και κράτη από την Ανατ. Ευρώπη μέχρι την Κεντρική Ασία, περικυκλώνουν τη Ρωσία, και από την Κεντρική Ασία μέχρι τη ζώνη του Ειρηνικού περικυκλώνουν την Κίνα. Ταυτόχρονα, τις αποκόπτουν από κρίσιμους διαύλους όπως το Σουέζ και η Νότια Κινεζική Θάλασσα.

Δεν περνά απαρατήρητο ότι η Εθνοφρουρά της Φλόριντα, με την οποία θα διασυνδεθούν οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, είναι σε «εταιρική σχέση» («αδρανή» τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό όλα δείχνουν ότι θα αλλάξει) με τη Βενεζουέλα από το 1998.

Η Κύπρος είναι συνδεμένη από το 2022 με την Εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσι και η Αίγυπτος από το 2020 με αυτήν του Τέξας, στο πλαίσιο του σχεδίου των Αμερικανών να περικυκλώσουν με στελέχη, βάσεις και μονάδες τους τη λεκάνη της Ανατ. Μεσογείου.

Το πρόγραμμα διασύνδεσης βάζει επίσης στόχο την «ενίσχυση της ετοιμότητας τόσο των δυνάμεων των ΗΠΑ όσο και των εταίρων, τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και την προώθηση των στόχων εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, αξιοποιώντας τις δεσμεύσεις ολόκληρης της κοινωνίας σε στρατιωτικό, κυβερνητικό και πολιτικό επίπεδο», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ.

Διόλου τυχαία, η Γκίλφοϊλ έλεγε ήδη από τις 13/11/25, οπότε είχε ξανά συνάντηση με τον Δένδια για το θέμα, ότι «η νέα σχέση με την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ δεν θα παρέχει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά θα μας βοηθήσει επίσης να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στη διακυβέρνηση, στις επιχειρήσεις, στην Εκπαίδευση και αλλού, ανεβάζοντας τη συνεργασία μας σε νέα ύψη».

Και στο βάθος ο «εχθρός λαός»

Τι γίνεται στην πράξη; Ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου της κυπριακής Εθνοφρουράς τον Φλεβάρη δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνείας ακόμα και για τους ρόλους καταστολής που καλούνται να αναλάβουν οι Ενοπλες Δυνάμεις, οι οποίες ετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν τον «εχθρό λαό» στο εσωτερικό των χωρών - μελών του ευρωατλαντικού άξονα.

Εγραφε, μεταξύ άλλων, η σχετική ανακοίνωση: «Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας της Εθνικής Φρουράς με τις Ενοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση προσωπικού των δύο χωρών με τη συμμετοχή ομάδας πεζοναυτών των ΗΠΑ για την ασφάλεια του στόλου της Ευρώπης σε θέματα αντιτρομοκρατίας [Fleet Antiterrorism Security Team Company Europe (FASTEUR)], της Διοίκησης Καταδρομών, του 964 Τάγματος Στρατονομίας και του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού (ΕΑΟ) της Αστυνομίας Κύπρου, εστιάζοντας σε στρατηγικές και τακτικές πρόληψης και διαχείρισης τρομοκρατικών απειλών αλλά και στη χρήση αντιοχλαγωγικών μέσων και τακτικών ελέγχου πλήθους».