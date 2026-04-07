Στο επίκεντρο του τετ-α-τετ του Νίκου Δένδια με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε η συνεργασία των δύο χωρών.

Με την πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΘΑ την Μ.Τρίτη (07/04) συζητήθηκε η εμβάθυνση στης συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας.

Με ανάρτηση του στο X, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη σύμπραξη της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα, στο πλαίσιο της Συμφωνίας State Partnership Program.

Παράλληλα, ζήτησε από την πρέσβειρα των ΗΠΑ να μεταφέρει τις ευχαριστίες του στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, για την πολύτιμη συμβολή του στην επίτευξη της συμφωνίας αυτής.

