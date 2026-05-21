Και οι δύο επιλογές είναι εξαιρετικές, αλλά η τελική απόφαση εξαρτάται από τις ανάγκες σας.

Αν το σπίτι σας δεν διαθέτει κεντρικό κλιματισμό, οι δύο βασικές επιλογές για να δροσιστείτε το καλοκαίρι είναι τα κλιματιστικά παραθύρου και τα mini splits ή κοινά κλιματιστικά τοίχου - που αποτελούνται από μια εσωτερική και μια εξωτερική μονάδα.

Ο ειδικός σε θέματα HVAC (θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού), Dale Chason, αναλύει τα υπέρ και τα κατά της κάθε περίπτωσης.

Πότε είναι καλύτερο να επιλέξετε κλιματιστικό mini split;

Τα mini splits αποτελούν την ιδανική μακροπρόθεσμη λύση υψηλής απόδοσης. Είναι ιδανικά για σπίτια χωρίς προεγκατεστημένους αεραγωγούς, ενώ προσφέρουν αθόρυβη λειτουργία, μεγάλη ενεργειακή απόδοση και τη δυνατότητα να ρυθμίζετε διαφορετική θερμοκρασία ανά δωμάτιο.

Θα πρέπει να τα προτιμήσετε εάν:

Αναζητάτε μια αθόρυβη συσκευή, ειδικά σε σύγκριση με τα θορυβώδη κλιματιστικά παραθύρου.

Είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε το μεγαλύτερο αρχικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης, στοχεύοντας στην απόσβεση μέσω των χαμηλότερων λογαριασμών ρεύματος σε βάθος χρόνου.

Έχετε μεγάλο σπίτι - κι επομένως η τοποθέτηση μιας συσκευής παραθύρου σε κάθε δωμάτιο θα ήταν μη ρεαλιστική και ασύμφορη.

Πότε είναι καλύτερο να επιλέξετε κλιματιστικό παραθύρου;

Αυτές οι συσκευές είναι ιδανικές για βραχυπρόθεσμη χρήση και για όσους έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό.

Ένα κλιματιστικό παραθύρου είναι κατάλληλο για εσάς εάν:

Μένετε στο ενοίκιο: Είναι ένας γρήγορος τρόπος να δροσιστείτε χωρίς να επενδύσετε χρήματα σε μόνιμη εγκατάσταση.

Χρησιμοποιείτε κυρίως ένα δωμάτιο: Είναι εξαιρετικά για περιστασιακή χρήση ή για την ψύξη ενός μόνο συγκεκριμένου χώρου.

Ο καιρός είναι ήπιος: Αν ζείτε σε κλίμα όπου η χρήση κλιματιστικού είναι απαραίτητη μόνο για έναν ή δύο μήνες τον χρόνο, η μόνιμη εγκατάσταση ενός mini split μάλλον δεν αξίζει τον κόπο.

Θέλετε εύκολη τοποθέτηση: Μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα από τον καθένα, χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου τεχνικού.

Παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν αποφασίσετε

Η τελική επιλογή συνοψίζεται στον τρόπο ζωής σας, στο αν ζείτε σε δικό σας σπίτι και στις ανάγκες ψύξης του χώρου σας.

Μέγεθος του σπιτιού: Η ψύξη μεγάλων χώρων με πολλά κλιματιστικά παραθύρου μπορεί να αυξήσει κατακόρυφα τον λογαριασμό του ρεύματος. Για σπίτια με τρία ή περισσότερα υπνοδωμάτια, το mini split είναι η καλύτερη λύση. Αντίθετα, για σπίτια έως δύο υπνοδωμάτια, ένα κλιματιστικό παραθύρου μπορεί να αποδειχθεί υπεραρκετό.

Διαρρύθμιση: Αν το σπίτι έχει πολλά δωμάτια και «τυφλά» σημεία, ένα σύστημα mini split με ξεχωριστές εσωτερικές μονάδες θα κατανείμει τη θερμοκρασία ομοιόμορφα. Μια συσκευή παραθύρου σε μια γωνία δεν θα μπορέσει να δροσίσει ολόκληρο το σπίτι.

Ιδιοκατοίκηση ή ενοίκιο: Η εγκατάσταση του mini split απαιτεί τρύπημα στους τοίχους και πέρασμα σωληνώσεων, κάτι που δεν βολεύει τους ενοικιαστές. Οι ιδιοκτήτες, αντίθετα, επωφελούνται από την αύξηση της αξίας του ακινήτου τους και τη μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας.

Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες: Αν έχετε όμορφα παράθυρα που δεν θέλετε να κρύψετε ή αν σας ενοχλεί η εξωτερική εμφάνιση μιας συσκευής παραθύρου, το mini split υπερέχει. Από την άλλη, αν δεν θέλετε να πιάνετε χώρο στον τοίχο σας με μια εσωτερική μονάδα, το κλιματιστικό παραθύρου είναι η λύση.

Αριθμός ορόφων: Τα πολυώροφα σπίτια με ψηλά ταβάνια και έντονο φυσικό φως χρειάζονται στρατηγική ψύξη που μόνο ένα σύστημα mini split μπορεί να προσφέρει. Μικρά ισόγεια σπίτια ή διαμερίσματα είναι ιδανικά για κλιματιστικά παραθύρου.

Χρόνος παραμονής στο σπίτι: Αν χρησιμοποιείτε τον χώρο καθημερινά, το mini split κερδίζει σε άνεση και οικονομία. Αν πρόκειται για εξοχικό ή για χώρο που επισκέπτεστε σπάνια, το κλιματιστικό παραθύρου είναι η πιο λογική επιλογή, καθώς μπορεί να αφαιρείται και να αποθηκεύεται εύκολα μετά το τέλος του καλοκαιριού.

Πηγή: thespruce.com