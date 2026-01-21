Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο!

Η Φωτεινή οδηγείται στη φυλακή για τον πυροβολισμό του Ορφέα, και εκείνος δεν θυμάται τίποτα από την επίθεση που δέχτηκε…

Η Φωτεινή συλλαμβάνεται ως βασική ύποπτη για τον πυροβολισμό του Ορφέα, γεγονός που συνταράσσει και διχάζει τις δύο οικογένειες. Ο Θεόφιλος ζητά εκδίκηση, ενώ ο Άγγελος και ο Λευτέρης παλεύουν να τη στηρίξουν. Την υπόθεση αναλαμβάνει η έμπιστη δικηγόρος του Άγγελου και την καθοδηγούν να μην «σπάσει» και να μην παραδεχτεί τίποτα.

Στο μεταξύ, η Ζωή βυθίζεται στην απόγνωση και προσπαθεί να κρατήσει την πίστη της. Η Φωτεινή οδηγείται στη φυλακή, όπου γνωρίζει τις συγκρατούμενές της, που καταλαβαίνουν πως είναι έγκυος.

Ο Θεόφιλος και ο Άγγελος συγκρούονται ανοιχτά, ενώ η οικογένεια Καλλιγά μοιάζει να ξαναδένει προσωρινά γύρω από τον Ορφέα.

Ο Ορφέας ανοίγει τα μάτια, έχει διαφύγει τον κίνδυνο, κι όλοι ανακουφίζονται. Όταν, όμως, τον επισκέπτεται ο εισαγγελέας και τον ρωτάει αν τον πυροβόλησε η Φωτεινή, μένει έκπληκτος και λέει ότι δεν θυμάται.

Ο Ορφέας δεν θυμάται τίποτα από την επίθεση που δέχτηκε. Οι γιατροί μιλούν για διασχιστική αμνησία. Η Φωτεινή βασανίζεται στη φυλακή, ενώ η Ζωή και η Νικαίτη συγκρούονται.

Ο Άγγελος μαθαίνει από τη Στυλιανή πληροφορίες που μπορεί να ανατρέψουν την υπόθεση. Η Νικαίτη ακούει το κρυφό τηλεφώνημα της Στυλιανής στον Άγγελο.

Ο Χάρης αναλαμβάνει δράση για τις επιχειρήσεις, ενώ ο Θεόφιλος είναι σε απόγνωση. Φωτεινή και Ορφέας συναντιούνται.

Άγγελος και Αχιλλέας στέκονται στο πλευρό της Φωτεινής…

Η Εβίτα συγκρούεται με τη Ζωή μετά το αποτέλεσμα της εξέτασης DNA που της παρουσίασε η Σοφία…

