«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο!
Η Φωτεινή οδηγείται στη φυλακή για τον πυροβολισμό του Ορφέα, και εκείνος δεν θυμάται τίποτα από την επίθεση που δέχτηκε…
Η Φωτεινή συλλαμβάνεται ως βασική ύποπτη για τον πυροβολισμό του Ορφέα, γεγονός που συνταράσσει και διχάζει τις δύο οικογένειες. Ο Θεόφιλος ζητά εκδίκηση, ενώ ο Άγγελος και ο Λευτέρης παλεύουν να τη στηρίξουν. Την υπόθεση αναλαμβάνει η έμπιστη δικηγόρος του Άγγελου και την καθοδηγούν να μην «σπάσει» και να μην παραδεχτεί τίποτα.
Στο μεταξύ, η Ζωή βυθίζεται στην απόγνωση και προσπαθεί να κρατήσει την πίστη της. Η Φωτεινή οδηγείται στη φυλακή, όπου γνωρίζει τις συγκρατούμενές της, που καταλαβαίνουν πως είναι έγκυος.
{https://www.youtube.com/watch?v=WNDdPGbjpoU}
Ο Θεόφιλος και ο Άγγελος συγκρούονται ανοιχτά, ενώ η οικογένεια Καλλιγά μοιάζει να ξαναδένει προσωρινά γύρω από τον Ορφέα.
Ο Ορφέας ανοίγει τα μάτια, έχει διαφύγει τον κίνδυνο, κι όλοι ανακουφίζονται. Όταν, όμως, τον επισκέπτεται ο εισαγγελέας και τον ρωτάει αν τον πυροβόλησε η Φωτεινή, μένει έκπληκτος και λέει ότι δεν θυμάται.
Ο Ορφέας δεν θυμάται τίποτα από την επίθεση που δέχτηκε. Οι γιατροί μιλούν για διασχιστική αμνησία. Η Φωτεινή βασανίζεται στη φυλακή, ενώ η Ζωή και η Νικαίτη συγκρούονται.
Ο Άγγελος μαθαίνει από τη Στυλιανή πληροφορίες που μπορεί να ανατρέψουν την υπόθεση. Η Νικαίτη ακούει το κρυφό τηλεφώνημα της Στυλιανής στον Άγγελο.
Ο Χάρης αναλαμβάνει δράση για τις επιχειρήσεις, ενώ ο Θεόφιλος είναι σε απόγνωση. Φωτεινή και Ορφέας συναντιούνται.
Άγγελος και Αχιλλέας στέκονται στο πλευρό της Φωτεινής…
{https://www.youtube.com/watch?v=Jgpy8U8NwTo}
Η Εβίτα συγκρούεται με τη Ζωή μετά το αποτέλεσμα της εξέτασης DNA που της παρουσίασε η Σοφία…
{https://www.youtube.com/watch?v=vQMd3sjlD_I}