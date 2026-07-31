Το baby EV προσφέρει χαμηλό κόστος κτήσης και χρήσης όπως και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, αναλογικά με το λιλιπούτειο μέγεθος του.

Το baby EV προσφέρει χαμηλό κόστος κτήσης και χρήσης όπως και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, αναλογικά με το λιλιπούτειο μέγεθος του.

Η ελληνική αγορά υποδέχεται μια ακόμη πρόταση στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της ηλεκτρικής μικροκινητικότητας, καθώς το LinkTour ALUMI είναι πλέον διαθέσιμο και στη χώρα μας.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό τετράκυκλο εισάγεται από την FMS Group, η οποία αναλαμβάνει τόσο την εμπορική του διάθεση όσο και την πλήρη τεχνική υποστήριξη, αξιοποιώντας το πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών του Ομίλου Συγγελίδη.

Η αρχική διάθεση του μοντέλου πραγματοποιείται μέσα από επιλεγμένα σημεία πώλησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ σταδιακά το δίκτυο θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακολουθώντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για οικονομικές και βιώσιμες λύσεις μετακίνησης μέσα στις πόλεις.

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Το LinkTour ALUMI έρχεται να καλύψει τις ανάγκες ενός ευρύτερου κοινού, από ιδιώτες που αναζητούν ένα πρακτικό μέσο καθημερινών μετακινήσεων έως επαγγελματίες, εταιρικούς στόλους και υπηρεσίες διανομών, όπου η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και το περιορισμένο λειτουργικό κόστος αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής.

Οι εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις του διευκολύνουν την κίνηση σε πυκνή αστική κυκλοφορία και την εύρεση χώρου στάθμευσης, ενώ παράλληλα διατηρεί τα χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου οχήματος πόλης.

Μικρές διαστάσεις, προηγμένη τεχνολογία

Με μήκος μόλις 2.685 χιλιοστά, το LinkTour ALUMI ξεχωρίζει για την αλουμινένια κατασκευή του, η οποία συμβάλλει στον περιορισμό του συνολικού βάρους και κατ' επέκταση στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Παρά το ιδιαίτερα μικρό αποτύπωμά του στον δρόμο, η καμπίνα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ικανοποιητικούς χώρους και ένα επίπεδο άνεσης που δεν συναντάται εύκολα στην κατηγορία.

Ανάλογα με την έκδοση, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη αφής έως 10,25 ιντσών, κλιματισμό, ηλεκτρικά παράθυρα και καθρέφτες, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, κάμερα οπισθοπορείας, καθώς και πανοραμική γυάλινη οροφή.

Παράλληλα, μέσω ειδικής εφαρμογής για smartphone, ο οδηγός μπορεί να ελέγχει από απόσταση λειτουργίες όπως το κλείδωμα του οχήματος, την ενεργοποίηση του κλιματισμού πριν από την αναχώρηση και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

Η έμφαση στην τεχνολογία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πιο εύχρηστης και σύγχρονης εμπειρίας μετακίνησης, προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις της καθημερινότητας στις μεγάλες πόλεις.

Αυτονομία έως 180 χιλιόμετρα

Το ALUMI χρησιμοποιεί μπαταρία τεχνολογίας LFP (Lithium Iron Phosphate), μια λύση που διακρίνεται για τη μεγάλη διάρκεια ζωής, την αυξημένη αξιοπιστία και το χαμηλότερο κόστος συντήρησης σε σχέση με άλλες τεχνολογίες συσσωρευτών.

Στις εκδόσεις L7e η αυτονομία φτάνει έως τα 180 χιλιόμετρα, καλύπτοντας τις ανάγκες των περισσότερων καθημερινών διαδρομών μέσα στον αστικό ιστό. Η φόρτιση πραγματοποιείται μέσω εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) με ισχύ έως 3,3 kW και απαιτεί περίπου 4,5 ώρες για την πλήρη αναπλήρωση της ενέργειας, χρόνος που επιτρέπει την εύκολη φόρτιση κατά τη διάρκεια της νύχτας ή στις ώρες που το όχημα παραμένει σταθμευμένο.

Στην ελληνική αγορά το μοντέλο διατίθεται στις κατηγορίες L6e και L7e, ώστε να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και προφίλ χρηστών. Οι τιμές ξεκινούν από 8.700 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης, ενώ για οδηγούς ηλικίας έως 29 ετών προβλέπεται επιπλέον οικονομικό όφελος, καθιστώντας το ακόμη πιο προσιτό.

Με την επίσημη έναρξη της εμπορικής του πορείας στην Ελλάδα, το LinkTour ALUMI φιλοδοξεί να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο σε μια κατηγορία που αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς.