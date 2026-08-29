Περίπου τέσσερις στους δέκα ανέργους παραμένουν εκτός εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθούν δύο νέα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), συνολικού ύψους 35.500 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Οι δύο δράσεις απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες ανέργων, με έμφαση στους νέους έως 29 ετών, στις γυναίκες και στους ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά 5.500 νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, ενώ το δεύτερο προβλέπει 30.000 θέσεις για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω.

Το πρόγραμμα για τους νέους θα αφορά εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών και θα έχει διάρκεια 12 μηνών. Οι συμμετέχοντες θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο δράσης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Η επιδότηση προβλέπεται να καλύπτει έως και το 100% του κόστους απασχόλησης. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το κόστος συμμετοχής των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα παρέχεται στους νέους δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Βασική προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις θα είναι η τήρηση συγκεκριμένων όρων συμμετοχής, ώστε οι επιδοτούμενες θέσεις να αφορούν πρόσθετη απασχόληση και να μην οδηγούν σε αντικατάσταση υφιστάμενων εργαζομένων.

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Το δεύτερο πρόγραμμα θα αφορά 30.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Και σε αυτή την περίπτωση η διάρκεια της επιδοτούμενης απασχόλησης αναμένεται να είναι 12 μήνες, ενώ η επιχορήγηση θα μπορεί να καλύπτει περίπου το 80% του μισθολογικού κόστους.

Στη συγκεκριμένη δράση προβλέπεται αυξημένη έμφαση στις άνεργες γυναίκες και στους ανέργους ηλικίας άνω των 50 ετών. Πρόκειται για κατηγορίες που περιλαμβάνονται στις ομάδες-στόχους των πολιτικών απασχόλησης της ΔΥΠΑ.

Οι δύο νέες δράσεις αναμένεται να προστεθούν στα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται πρόγραμμα για 10.000 άνεργες γυναίκες, με έμφαση στις μητέρες παιδιών έως 15 ετών. Το πρόγραμμα προβλέπει θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής και εργασιακής εμπειρίας

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής και εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας άνω των 30 ετών, το οποίο αφορά περισσότερες από 45.000 θέσεις σε επιχειρήσεις.

Διαθέσιμες θέσεις προβλέπονται επίσης στο πρόγραμμα πρόσληψης 5.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο της δράσης, η επιδότηση λειτουργεί ως κίνητρο για την πρόσληψη ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας.

Στις ενεργές δράσεις περιλαμβάνονται ακόμη προγράμματα για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, μέσω των οποίων επιδοτείται η απασχόληση σε φορείς του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, υλοποιείται ειδική δράση για 1.500 ανέργους ηλικίας 57 ετών και άνω στον τομέα της Υγείας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2026 έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη συνολικά 72 προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 298.408.

Οι γυναίκες αντιστοιχούν περίπου στο 64% των ωφελουμένων, με τον αριθμό τους να προσεγγίζει τις 190.000. Οι νέοι ηλικίας έως 29 ετών αποτελούν περίπου το 39% του συνόλου, ενώ περίπου 59.100 ωφελούμενοι είναι ηλικίας 55 ετών και άνω.

Σημαντική είναι και η συμμετοχή των μακροχρόνια ανέργων. Από τους ωφελουμένους για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια της ανεργίας, περίπου τέσσερις στους δέκα παρέμεναν εκτός εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.