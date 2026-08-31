Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει τόσο τις ενάρξεις λειτουργίας νέων επιχειρήσεων όσο και τις επιχειρήσεις που έχουν κινήσει διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

Αύξηση των νέων επιχειρήσεων, αλλά με πολύ ταχύτερη άνοδο των πτωχεύσεων, καταγράφουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει τόσο τις ενάρξεις λειτουργίας νέων επιχειρήσεων όσο και τις επιχειρήσεις που έχουν κινήσει διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

Εγγραφές

Ειδικότερα, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας ανήλθαν σε 35.495, έναντι 35.150 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 1%. Την ίδια περίοδο, οι πτωχεύσεις έφτασαν τις 171, από 119 έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 43,7%.

Η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά ανά κλάδο. Μεταξύ των τομέων με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, τη μεγαλύτερη αύξηση στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων παρουσίασε η Μεταφορά και Αποθήκευση, με άνοδο 17%, ενώ ακολούθησαν οι Κατασκευές με αύξηση 13,8%. Στον αντίποδα, οι νέες εγγραφές στον τομέα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού μειώθηκαν κατά 50%, ενώ στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και την επισκευή οχημάτων η υποχώρηση έφτασε το 20,4%.

Σε απόλυτους αριθμούς, η Μεταφορά και Αποθήκευση κατέγραψε 4.247 νέες επιχειρήσεις, οι Κατασκευές 2.815 και το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο 3.384. Στον κλάδο της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας οι νέες εγγραφές αυξήθηκαν κατά 14,7%, στις 1.435, ενώ στη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας η αύξηση διαμορφώθηκε σε 16,6%, με 1.754 νέες εγγραφές.

Γεωγραφική κατανομή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική κατανομή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην Αττική καταγράφηκαν συνολικά 14.952 νέες εγγραφές, με τη Μεταφορά και Αποθήκευση να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 2.715. Στη Βόρεια Ελλάδα οι εγγραφές ανήλθαν σε 8.064, με τις Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες να συγκεντρώνουν 1.094. Στην Κεντρική Ελλάδα καταγράφηκαν 7.868 νέες επιχειρήσεις, ενώ στα Νησιά Αιγαίου και την Κρήτη 4.611, με τον κλάδο καταλυμάτων και εστίασης να πρωταγωνιστεί στις δύο τελευταίες περιοχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν παράλληλα ότι οι πτωχεύσεις έχουν κινηθεί έντονα ανοδικά. Από 55 συνολικά το 2021, αυξήθηκαν σε 118 το 2022, 271 το 2023, 304 το 2024 και 557 το 2025. Ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2026 είχαν καταγραφεί 179 πτωχεύσεις, αυξημένες κατά 40,9% σε ετήσια βάση, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο οι 171 πτωχεύσεις αντιστοιχούν σε αύξηση 43,7%.