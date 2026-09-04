Τα στοιχεία αφορούν τους μηνιαίους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο, με έτος βάσης το 2021.

Σημαντική αύξηση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών στο χονδρικό εμπόριο τον Ιούνιο του 2026, με τον όγκο των συναλλαγών να επιστρέφει παράλληλα σε θετικό έδαφος, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Τα στοιχεία αφορούν τους μηνιαίους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο, με έτος βάσης το 2021.

Αύξηση του κύκλου εργασιών

Ειδικότερα, τον Ιούνιο ο δείκτης κύκλου εργασιών αυξήθηκε κατά 10,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η επίδοση αυτή ακολούθησε την ετήσια αύξηση κατά 8,7% τον Απρίλιο και κατά 5,1% τον Μάιο, δείχνοντας ότι ο τζίρος κινήθηκε ανοδικά και στους τρεις μήνες της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου.

Άλλη εικόνα το χονδρικό εμπόριο

Διαφορετική ήταν η εικόνα στον όγκο του χονδρικού εμπορίου. Τον Απρίλιο ο σχετικός δείκτης υποχώρησε κατά 8,3% σε ετήσια βάση και τον Μάιο σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη πτώση, κατά 9,6%. Τον Ιούνιο, ωστόσο, η τάση αντιστράφηκε, με τον δείκτη όγκου να αυξάνεται κατά 1,6% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025.

Σε μηνιαία βάση, τα στοιχεία του Ιουνίου δείχνουν επίσης επιτάχυνση. Ο δείκτης κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε στις 131,7 μονάδες, αυξημένος κατά 8,7% έναντι του Μαΐου, ενώ ο δείκτης όγκου έφθασε στις 106,3 μονάδες, σημειώνοντας μηνιαία άνοδο 13,7%. Τα στοιχεία του Ιουνίου είναι προσωρινά.

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Η εικόνα των εποχικά διορθωμένων στοιχείων είναι ηπιότερη. Τον Ιούνιο ο εποχικά διορθωμένος δείκτης κύκλου εργασιών ανήλθε στις 119,6 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 1,1% από τον Μάιο, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης όγκου διαμορφώθηκε στις 96,7 μονάδες, με μηνιαία άνοδο 1,2%.