Τη λήψη μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχών για τις οικογένειες που αποκτούν νέο μέλος.
Στον πυρήνα των μέτρων βρίσκεται η χορήγηση επιδόματος γέννησης από 1.000 έως και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, με το ύψος της ενίσχυσης να καθορίζεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.
Παράλληλα, ο Δήμος προγραμματίζει σειρά πρόσθετων παροχών που έχουν ως στόχο να μειώσουν το οικονομικό βάρος για τις οικογένειες με παιδιά.
Ποιες παροχές προβλέπονται
Το πακέτο στήριξης περιλαμβάνει συνολικά έξι βασικές παρεμβάσεις:
- Επίδομα γέννησης από 1.000 έως 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια.
- Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τις οικογένειες που αποκτούν νέο μέλος, με εφαρμογή για γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2027.
- Δωρεάν τροφεία στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.
- Δωρεάν συμμετοχή στη Δημιουργική Απασχόληση.
- Δωρεάν συμμετοχή των παιδιών σε πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του Δήμου.
- Παροχή πακέτου με βασικά είδη για τη φροντίδα του βρέφους, μετά από σχετική αίτηση της οικογένειας.
Από το 2027 η εφαρμογή των μέτρων
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μέτρα αφορούν τους δημότες και κατοίκους του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ από την αρχή της νέας χρονιάς.
Η ακριβής εφαρμογή τους θα καθοριστεί από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και από την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.
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