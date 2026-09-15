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Έως 3.000 ευρώ για κάθε παιδί και μια σειρά από δωρεάν παροχές περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης για τη στήριξη των οικογενειών και την ενίσχυση των γεννήσεων.

Τη λήψη μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχών για τις οικογένειες που αποκτούν νέο μέλος.

Στον πυρήνα των μέτρων βρίσκεται η χορήγηση επιδόματος γέννησης από 1.000 έως και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, με το ύψος της ενίσχυσης να καθορίζεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Παράλληλα, ο Δήμος προγραμματίζει σειρά πρόσθετων παροχών που έχουν ως στόχο να μειώσουν το οικονομικό βάρος για τις οικογένειες με παιδιά.

Ποιες παροχές προβλέπονται

Το πακέτο στήριξης περιλαμβάνει συνολικά έξι βασικές παρεμβάσεις:

Επίδομα γέννησης από 1.000 έως 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια.

Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τις οικογένειες που αποκτούν νέο μέλος, με εφαρμογή για γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Δωρεάν τροφεία στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Δωρεάν συμμετοχή στη Δημιουργική Απασχόληση.

Δωρεάν συμμετοχή των παιδιών σε πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του Δήμου.

Παροχή πακέτου με βασικά είδη για τη φροντίδα του βρέφους, μετά από σχετική αίτηση της οικογένειας.

Από το 2027 η εφαρμογή των μέτρων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μέτρα αφορούν τους δημότες και κατοίκους του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ από την αρχή της νέας χρονιάς.

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