Οι αλλαγές αφορούν τους ΕΠΟΠ που έχουν καταταγεί έως και το 2025, καθώς και τους ΕΜΘ που δεν έχουν εξελιχθεί σε αξιωματικούς.

Αλλαγές στους βαθμούς και στις προαγωγές χιλιάδων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) έρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2027, με νέα απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι αλλαγές αφορούν τους ΕΠΟΠ που έχουν καταταγεί έως και το 2025, καθώς και τους ΕΜΘ που δεν έχουν εξελιχθεί σε αξιωματικούς.

Το βασικό «κλειδί» για τον νέο βαθμό θα είναι τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας που έχει συμπληρώσει ο καθένας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Δηλαδή, σημαντικό ρόλο παίζει το πότε κατατάχθηκε κάθε ΕΠΟΠ ή ΕΜΘ και πόσο πραγματικό χρόνο υπηρεσίας έχει συγκεντρώσει.

Για παράδειγμα, για έναν ΕΠΟΠ που μπήκε το 2005 υπολογίζονται 21 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, για τη σειρά του 2010 υπολογίζονται 16 χρόνια, για τη σειρά του 2020 έξι χρόνια και για όσους μπήκαν το 2025 ένα έτος.

Η διαδικασία αρχίζει ουσιαστικά πριν μπει το 2027. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2026 οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να έχουν ετοιμάσει ονομαστικούς πίνακες με τους ΕΠΟΠ και τον νέο βαθμό που προτείνεται να πάρει ο καθένας. Οι ίδιοι οι στρατιωτικοί θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών τους.

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Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αρχίζει η εφαρμογή των νέων βαθμών. Στη συνέχεια θα «τρέξουν» οι κρίσεις και οι επόμενες προαγωγές, ανάλογα με τα χρόνια που πρέπει να συμπληρώσει ο καθένας στον βαθμό του.

Διαφορές ανά σειρά κατάταξης

Οι διαφορές ανά σειρά κατάταξης είναι σημαντικές. Για παράδειγμα, οι ΕΠΟΠ του 2007 θα είναι Επιλοχίες Β’ Τάξης από την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα χρειάζονται πέντε χρόνια στον βαθμό για να προαχθούν σε Επιλοχίες Α’ Τάξης. Οι ΕΠΟΠ του 2017 θα είναι Λοχίες Β’ Τάξης, ενώ όσοι κατατάχθηκαν το 2020 και το 2021 θα είναι Δεκανείς Α’ Τάξης.

Για τις πιο νέες σειρές, όσοι μπήκαν το 2022, το 2023 και το 2024 θα είναι από την 1η Ιανουαρίου 2027 Δεκανείς Β’ Τάξης. Όσοι κατατάχθηκαν το 2025 θα βρίσκονται στον βαθμό του Στρατιώτη, με την απόφαση να προβλέπει στη συνέχεια συγκεκριμένο χρόνο για την προαγωγή τους.

Υπάρχει όμως και μια πρόβλεψη που μπορεί να φέρει νωρίτερα την επόμενη προαγωγή για ορισμένους ΕΠΟΠ. Όσοι πριν καταταγούν είχαν ήδη κάνει τη στρατιωτική τους θητεία ή υπηρετούσαν τότε για την εκπλήρωσή της θα χρειάζονται έναν χρόνο λιγότερο στον νέο βαθμό. Παράλληλα, στον υπολογισμό της παραμονής στον νέο βαθμό προσμετράται, υπό τις προϋποθέσεις της απόφασης, και χρόνος που έχει ήδη διανυθεί στον παλιό βαθμό.

Ειδικά για τους ΕΠΟΠ που μπήκαν το 2025, υπάρχει η δυνατότητα να προαχθούν σε Δεκανείς Β’ Τάξης ακόμη και μέσα στο 2027, εφόσον ανοίξουν κενές οργανικές θέσεις. Οι προαγωγές θα γίνονται με βάση τη σειρά αρχαιότητας μέχρι να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις.