Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν Μόνιμους Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ ή ΑΣΜΥ, καθώς και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και επιδιώκουν μετάταξη, ανάλογα με την κατηγορία τους, στο Σώμα των Αξιωματικών ή των Μονίμων Υπαξιωματικών.

Νέο πλαίσιο για τη μοριοδότηση και την επιλογή στρατιωτικού προσωπικού που επιθυμεί να μεταταχθεί καθορίζει απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση εξειδικεύει, ανά Κλάδο και Κοινό Σώμα, τα κριτήρια μετατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν Μόνιμους Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ ή ΑΣΜΥ, καθώς και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και επιδιώκουν μετάταξη, ανάλογα με την κατηγορία τους, στο Σώμα των Αξιωματικών ή των Μονίμων Υπαξιωματικών. Το πλαίσιο καλύπτει το Κοινό Σώμα Πληροφορικής, τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία.

Κεντρικό στοιχείο της απόφασης αποτελεί το σύστημα μοριοδότησης. Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μετάταξης ξεκινούν με 100 μόρια. Από εκεί και πέρα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι σπουδές, ο βαθμός του πτυχίου και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, ενώ οι πειθαρχικές ποινές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική αφαίρεση μορίων.

Ειδικότερα, για το συναφές με την προς κάλυψη θέση πτυχίο, τα μόρια προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου επί πέντε. Εάν ο υποψήφιος διαθέτει δύο ή περισσότερα συναφή πτυχία, για τον βασικό υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη εκείνο με τον υψηλότερο βαθμό, ενώ ένα δεύτερο συναφές πτυχίο προσθέτει εφάπαξ 10 μόρια. Βαρύτητα αποκτούν και οι μεταπτυχιακές σπουδές. Αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους, εφόσον το αντικείμενό του συνδέεται με τη θέση και προβλέπεται στην προκήρυξη, δίνει 15 μόρια. Στην περίπτωση κατοχής δύο ή περισσότερων συναφών μεταπτυχιακών τίτλων, ο υποψήφιος λαμβάνει επιπλέον πέντε μόρια εφάπαξ.

Στον αντίποδα, αυστηρή είναι η επίδραση των πειθαρχικών ποινών στη συνολική βαθμολογία. Για κάθε ημέρα συνήθους ποινής που έχει επιβληθεί κατά την τελευταία δεκαετία αφαιρούνται έξι μόρια στην περίπτωση φυλάκισης, τέσσερα για κράτηση, δύο για περιορισμό και ένα για επίπληξη. Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι απώλειες μορίων για τις καταστατικές ποινές. Η προσωρινή απόλυση συνεπάγεται εφάπαξ αφαίρεση 70 μορίων, ενώ η πρόσκαιρη παύση οδηγεί σε αφαίρεση 50 μορίων. Η υπουργική απόφαση καθορίζει επίσης τι συμβαίνει όταν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν την ίδια βαθμολογία. Στην περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και ακολουθούν ο βαθμός του μεταπτυχιακού, η κατοχή δεύτερου συναφούς πτυχίου και, για όσους διαθέτουν περισσότερα συναφή πτυχία, ο υψηλότερος βαθμός πτυχίου. Εφόσον η ισοβαθμία εξακολουθεί να υφίσταται, εφαρμόζεται η απόλυτη σειρά αρχαιότητας μέσω του αρμόδιου συμβουλίου του αντίστοιχου Κλάδου ή Σώματος.

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Ακόμη, διευκρινίζεται ότι η φοίτηση στα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία ειδικότητας δεν εξετάζεται μόνο για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των σχετικών σχολείων στα οποία έχει φοιτήσει ο υποψήφιος, ανάλογα με την ειδικότητα και τον βαθμό του. Για τον χαρακτηρισμό «λίαν καλώς» εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες βαθμολογικές κλίμακες. Οι βασικοί κανόνες μοριοδότησης επαναλαμβάνονται στα επιμέρους παραρτήματα για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, με τις αντίστοιχες προβλέψεις για τα αρμόδια συμβούλια και τις ιδιαιτερότητες κάθε Κλάδου.

Με τη νέα απόφαση καταργούνται παράλληλα παλαιότερες ρυθμίσεις για τις μετατάξεις στον Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Πολεμική Αεροπορία, με την επιφύλαξη των μεταβατικών προβλέψεων του άρθρου 71 του ν. 5265/2026.