78χρονος έπεσε θύμα απάτης και έχασε 300.000 ευρώ. Πίστευε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα.

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, με λεία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτία. Θύμα φέρεται να έπεσε ένας 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού, προσδοκώντας υψηλές αποδόσεις. Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, η υπόθεση εκτυλίχθηκε σε διάστημα περίπου 16 μηνών, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026. Οι άγνωστοι δράστες παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι επενδυτικής εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό και, αξιοποιώντας υποσχέσεις για σημαντικά και ασφαλή κέρδη από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να πείσουν τον ηλικιωμένο να τους εμπιστευθεί. Ακολούθησε σειρά επικοινωνιών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι δράστες φέρεται να έδιναν οδηγίες και να ενίσχυαν την πεποίθηση του 78χρονου ότι τα χρήματά του επενδύονταν κανονικά. Έτσι, ο ίδιος προχώρησε σε αλλεπάλληλες μεταφορές χρηματικών ποσών, τα οποία συνολικά ανήλθαν σε 300.000 ευρώ, προτού αντιληφθεί ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Μετά την καταγγελία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων για απάτη, ενώ την έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.