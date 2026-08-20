Υπάρχουν στόχοι που ταιριάζουν σε κάθε ηλικία και άλλοι που, όσο περνούν τα χρόνια, ίσως αξίζει να αφήνουμε στην άκρη.

Σε όλη τη διάρκεια της ζωής περνάμε από διαφορετικά στάδια, τα οποία διαμορφώνουν τις εμπειρίες μας και μας κάνουν αυτό που πραγματικά είμαστε. Από παλιά, ο άνθρωπος έχει την τάση να αναλογίζεται το πέρασμα του χρόνου και τις επιπτώσεις που έχει πάνω μας.

Ακριβώς σε αυτή την ανάγκη για προβληματισμό βασίζεται και η συγκεκριμένη παροιμία, η οποία μας καλεί να σκεφτόμαστε προσεκτικά και να αφήνουμε στην άκρη τα μεγάλα υλικά σχέδια όσο μεγαλώνουμε. Αν και το νόημά της αναλύεται παρακάτω, ως γενικό δίδαγμα προτάσσει την εστίαση στην ευημερία, στο παρόν και στις προτεραιότητες που έχει κάθε ηλικιακό στάδιο.

Η φράση χωρίζεται σε τρία βασικά σημεία:

«Μην χτίζεις σπίτι στα 50»

Η κατασκευή ενός σπιτιού απαιτεί μεγάλη σωματική και πνευματική προσπάθεια, η οποία, σύμφωνα με την παροιμία, δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες ενός ανθρώπου στα 50. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί ότι είναι προτιμότερο να θέτει κανείς διαφορετικούς στόχους.

«Μην φυτεύεις δέντρο στα 60»

Το δέντρο συμβολίζει τα σχέδια μακράς πνοής, των οποίων οι καρποί χρειάζονται πολλά χρόνια για να φανούν. Έτσι, στα 60, σύμφωνα με το συγκεκριμένο γνωμικό, τέτοιου είδους μακροπρόθεσμοι στόχοι χάνουν μέρος της σημασίας τους.

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«Μην ράβεις ρούχα στα 70»

Το ράψιμο συμβολίζει τις λεπτομερείς εργασίες και τις υλικές έγνοιες που καταναλώνουν ενέργεια και στερούν την ηρεμία. Με άλλα λόγια, στα 70 δεν χρειάζεται να δίνουμε υπερβολική σημασία στις καθημερινές δυσκολίες και στις μικρές πρακτικές εκκρεμότητες.

Το μήνυμα της παροιμίας

Το βασικό μήνυμα που μεταφέρει η παροιμία είναι η ανάγκη να προσαρμόζουμε τους στόχους μας στην ηλικία μας και να ζούμε ευτυχισμένοι με αυτή την πραγματικότητα.

Κάθε στάδιο της ζωής έχει τις δικές του ανάγκες και είναι σημαντικό να μην πιέζουμε τον εαυτό μας να ακολουθήσει διαφορετικούς ή υπερβολικά φιλόδοξους στόχους σε περιόδους κατά τις οποίες χρειάζεται περισσότερη ηρεμία και χαλάρωση.

Ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια της ζωής, είναι σημαντικό να εκτιμούμε όσα έχουμε, αντί να συσσωρεύουμε νέες υποχρεώσεις και βάρη που καταναλώνουν την ενέργεια και μας στερούν την ηρεμία.

πηγή: elmundo