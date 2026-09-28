Νέα επεισόδια την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, στις 21:00.

Τα πρώτα επεισόδια της νέας σειράς του ΑΝΤ1 «Κρίνο και Αγκάθι» άνοιξαν πληγές και έφεραν ξανά αντιμέτωπες δύο οικογένειες που πίστευαν πως είχαν αφήσει το παρελθόν πίσω τους. Όμως, στην Πλατανιά, τίποτα δεν έχει ξεχαστεί…

Ο Μάρκος επέστρεψε μετά από 15 χρόνια και μαζί του επέστρεψαν οι παλιές έχθρες, οι ανοιχτές πληγές και μια αλήθεια που κάποιοι θα έκαναν τα πάντα για να μη βγει ποτέ στο φως.

Η Λευκή γύρισε για να πάρει εκδίκηση. Βρέθηκε, όμως, παγιδευμένη ανάμεσα στο χρέος απέναντι στον αδερφό της και σε έναν έρωτα που δεν έπρεπε ποτέ να γεννηθεί.

Ένας γάμος που κατέληξε στο αίμα. Μια απόπειρα δολοφονίας. Ένας ακόμη νεκρός. Και δύο οικογένειες που βρίσκονται ξανά ένα βήμα πριν από την καταστροφή.

Ποιος κρύβεται πίσω από όσα συνέβησαν πριν από δεκαπέντε χρόνια;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τι θα συμβεί όταν η Λευκή αναγκαστεί να διαλέξει ανάμεσα στην εκδίκηση και στον έρωτα;

Και ποιο μυστικό, αν αποκαλυφθεί, μπορεί να αλλάξει για πάντα όλα όσα πίστευαν μέχρι σήμερα;

Η συνέχεια έρχεται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 1 η Οκτωβρίου στις 21:00 με νέες ανατροπές, επικίνδυνες συμμαχίες και αλήθειες που δεν μπορούν να μείνουν άλλο θαμμένες.

Όσα θα δούμε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο «Κρίνο και Αγκάθι»

Η Δέσποινα προλαβαίνει τη Λευκή λίγο πριν βάλει τέλος στη ζωή της, της αποκαλύπτει το ψέμα που είπαν οι Αρβανιταίοι για τον Ηλία μετά τον θάνατό του και της ζητά να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να τους καταστρέψουν. Ο Μάρκος από την άλλη καταφέρνει να πείσει τον Γεροδήμο να δει τη Λευκή και της ζητά απελπισμένα να πει πως η μαχαιριά σε βάρος του ήταν ατύχημα. Εκείνη, επηρεασμένη απ’ όλα και με την πρόθεση να εξακριβώσει την αλήθεια, ομολογεί δημόσια πως δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει και επιστρέφει μαζί του στο αρχοντικό.

Εκεί η Μαριγώ αρνείται να τη δεχτεί και την απειλεί, ενώ το μαχαίρωμα σε βάρος του Μάρκου ξυπνά σε όλους καθαρά πια μνήμες από τον θάνατο του Ηλία. Ο Σκλίβας, στο μεταξύ, μετά την άρνηση της χωροφυλακής να κινηθεί για τον θάνατο του πατέρα του, στρέφεται ευθέως εναντίον των Αρβανιταίων, αποφασισμένος να πάρει τον νόμο στα χέρια του.

Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος καταρρέει από ενοχές. Όλα αλλάζουν όταν η Λευκή ακούει μια εξομολόγηση του Μάρκου προς τον Μήτρο και ορκίζεται στη Δέσποινα πως θα καταστρέψει έναν-έναν τους Αρβανιταίους με τελευταίο τον ίδιο τον Μάρκο. Δεν ξέρει, όμως, πως ο πραγματικός ένοχος για τον θάνατο του αδελφού της είναι άλλος….

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«Κρίνο και Αγκάθι»: Όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης

Παρά τον όρκο εκδίκησης που δίνουν κι οι δυο, η Λευκή ξεκαθαρίζει στη Δέσποινα πως θα κινηθεί μόνη της για να εκδικηθεί τους Αρβανιταίους.

Την ίδια στιγμή, ο Μάρκος παλεύει ανάμεσα στην αγάπη και τον φόβο για εκείνη, ενώ η οικογένειά του συνεχίζει να αμφισβητεί τον ισχυρισμό περί ατυχήματος. Καθώς η Μαριγώ βάζει τον Γεροδήμο να σκαλίσει το παρελθόν της Λευκής, έρχεται στο φως μια αποκάλυψη που θα τρομάξει τόσο την ίδια όσο και τον Θωμά.

Παράλληλα, ο Σκλίβας αναζητά δικαιοσύνη για τον θάνατο του πατέρα του και καταλήγει σε ένα σχέδιο εκδίκησης που θα πληρώσει τους φονιάδες με το ίδιο νόμισμα.

Το φευγιό της Χρυσούλας αναβάλλεται για ακόμη μία φορά, την ώρα που ο Στέλιος αρχίζει να απορεί για την περίεργη στάση της Δέσποινας και η Λευκή ζητά από τον Τριαντάφυλλο να την οδηγήσει στο εργοστάσιο ξυλείας.

Κι ενώ στο σπίτι των Αρβανιταίων οι εντάσεις κλιμακώνονται, με τη Λαμπρινή να θέτει τα όριά της στον Μήτρο και τον Παναγή να επικρίνει τη στάση του Θωμά, η φωτιά που βάζει στις αποθήκες του εργοστασίου ο Σκλίβας φέρνει τη Λευκή σε θανάσιμο κίνδυνο, αλλά και στα πρώτα βήματα μιας πιθανής συμμαχίας…