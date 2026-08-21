Πίσω από το νέο ράλι βρίσκεται ένα εκρηκτικό «κοκτέιλ» παραγόντων: καύσωνας και αυξημένη ζήτηση, λειψυδρία, χαμηλή αιολική παραγωγή, ακριβότερο φυσικό αέριο και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις.

Νέο άλμα καταγράφει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την πορεία του ενεργειακού κόστους. Η τιμή στη χονδρεμπορική αγορά εκτοξεύθηκε στα 162,7 ευρώ/MWh, από 96,9 ευρώ/MWh μία εβδομάδα νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 68% μέσα σε επτά ημέρες.

Πίσω από το νέο ράλι βρίσκεται ένα εκρηκτικό «κοκτέιλ» παραγόντων: καύσωνας και αυξημένη ζήτηση, λειψυδρία, χαμηλή αιολική παραγωγή, ακριβότερο φυσικό αέριο και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Το φυσικό αέριο κινείται πλέον περί τα 65 ευρώ/MWh, με άνοδο 6,7% σε μία εβδομάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τις πιέσεις στην ηλεκτροπαραγωγή.

Την ίδια ώρα, το κύμα ανατιμήσεων δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Οι τιμές έχουν ανέβει σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, φτάνοντας τα 169,56 ευρώ/MWh στη ζώνη Γερμανίας-Λουξεμβούργου, τα 167,71 ευρώ στην Ολλανδία, τα 165,48 ευρώ στο Βέλγιο και τα 152,80 ευρώ στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία διαμορφώνονται στα 113,98 ευρώ/MWh.

Με τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας δημιουργείται ουσιαστικά ένας ενεργειακός «Τειρεσίας»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει ακόμη μία «πληγή» της εγχώριας αγοράς, βάζοντας φρένο στον λεγόμενο «ενεργειακό τουρισμό». Πρόκειται για την πρακτική καταναλωτών που αλλάζουν συστηματικά προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς στον προηγούμενο.

Με τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας δημιουργείται ουσιαστικά ένας ενεργειακός «Τειρεσίας». Οι πάροχοι θα επισημαίνουν στον ΔΕΔΔΗΕ τους πελάτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές και, στην τρίτη επισήμανση, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή, έως ότου εξοφλήσει ή διακανονίσει τα χρέη του.

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Το μέγεθος του προβλήματος είναι μεγάλο. Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τους προμηθευτές ανήλθαν το 2025 σε περίπου 2,98 δισ. ευρώ. Από αυτά, 1,53 δισ. ευρώ αφορούν πελάτες που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την είσπραξη των οφειλών.

Το κόστος των επισφαλειών μεταφέρεται, μάλιστα, εν μέρει στους συνεπείς καταναλωτές μέσω των τιμολογίων. Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ, μπορεί να φτάνει τα 5,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καθώς οι προμηθευτές συνυπολογίζουν στις τιμές τους τον κίνδυνο λογαριασμών που δεν θα εξοφληθούν.