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Παρουσίες παντού την επομένη της ΔΕΘ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχουν ήδη κλείσει διπλές και τριπλές τηλεοπτικές εμφανίσεις για την επόμενη μέρα της παρουσίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ (το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου).

Ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι. Αρκετοί υπουργοί έχουν ήδη συμφωνήσει ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις προετοιμάζοντας μια «γαλάζια» επικοινωνιακή αντεπίθεση με την έναρξη της νέας πολιτικής και τηλεοπτικής σεζόν.

Επικρατεί η άποψη, ότι όσο περισσότερο επικοινωνηθούν οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες, τόσο το καλύτερο για τη ΝΔ.

Θα φανεί στην πράξη.

Β.Σκ