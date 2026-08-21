Οι θερμές ευχές του πρωθυπουργού στη βασίλισσα της ποπ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στη διεθνούς φήμης σταρ Μαντόνα για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στη χώρα μας, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram. Στο story που ανάρτησε, ο Πρωθυπουργός κοινοποίησε το βίντεο-ανασκόπηση που είχε δημοσιεύσει η ίδια η τραγουδίστρια από τις στιγμές χαλάρωσης, τις εξορμήσεις με σκάφος και τις γιορτές που διοργάνωσε στην Ελλάδα. Το βίντεο συνόδευε το εξής μήνυμα: «Happy birthday @madonna! So glad you had a great time in Greece! Come back next year!» («Χρόνια πολλά Madonna! Χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα! Να ξαναέρθεις του χρόνου!»). {https://exchange.glomex.com/video/v-dkuemvm6gqfl?integrationId=40599y14juihe6ly} Η βασίλισσα της ποπ έκλεισε τα 68 της χρόνια στις 16 Αυγούστου και γιόρτασε στην Κέρκυρα, έχοντας στο πλευρό της μέλη της οικογένειάς της και φίλους. Στις εικόνες που μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της εμφανίζεται να απολαμβάνει τις διακοπές της στο Ιόνιο, να χορεύει, να διασκεδάζει και να σβήνει την τούρτα των γενεθλίων της.