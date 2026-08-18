Η κατάσταση της υγείας του 39χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βούλα, όταν ταξί συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα ένας 39χρονος αναβάτης να τραυματιστεί σοβαρά και να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 21:30, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας. Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο οδηγός του ταξί επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή στο οδόστρωμα.

Την ίδια στιγμή, ο 39χρονος μοτοσικλετιστής κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Κατά τη διάρκεια της αναστροφής, το ταξί φέρεται να συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα, με τον αναβάτη να εκτοξεύεται και να καταλήγει στο οδόστρωμα.

Το βίντεο από το σημείο καταγράφει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

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Κρίσιμη η κατάσταση του 39χρονου

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της πορείας του.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να καταγράψουν τα στοιχεία του περιστατικού και να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Συνελήφθη ο οδηγός του ταξί

Μετά το τροχαίο, ο οδηγός του ταξί συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο οδηγός υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ, το οποίο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ήταν αρνητικό.

Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και το βίντεο από το σημείο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς ακριβώς συνέβη το σοβαρό τροχαίο