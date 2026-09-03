Στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος θα στεγαστεί το νέο πολιτικό γραφείο του πρώην πρωθυπουργού.

Το κτήριο που στεγάζει τα γραφεία των εκδόσεων Λιβάνη, στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος, θα αποτελέσει την έδρα του νέου πολιτικού γραφείου του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ετοιμάζεται ξανά να μπει στην κεντρική πολιτική σκηνή με τη δημιουργία νέου κόμματος.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει ήδη κλείσει και οι εργασίες αναμόρφωσης του εσωτερικού χώρου, πάνω από τα γραφεία των εκδόσεων Λιβάνη, έχουν ήδη ξεκινήσει. Η μετεγκατάσταση θα γίνει, εκτός σοβαρού απρόοπτου, μετά τις 15 Σεπτεμβρίου.

Να σημειωθεί, τέλος, πως στο παρελθόν στον χώρο στεγάζονταν τα γραφεία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλου.

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