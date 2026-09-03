Το κτήριο που στεγάζει τα γραφεία των εκδόσεων Λιβάνη, στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος, θα αποτελέσει την έδρα του νέου πολιτικού γραφείου του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ετοιμάζεται ξανά να μπει στην κεντρική πολιτική σκηνή με τη δημιουργία νέου κόμματος.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει ήδη κλείσει και οι εργασίες αναμόρφωσης του εσωτερικού χώρου, πάνω από τα γραφεία των εκδόσεων Λιβάνη, έχουν ήδη ξεκινήσει. Η μετεγκατάσταση θα γίνει, εκτός σοβαρού απρόοπτου, μετά τις 15 Σεπτεμβρίου.
Να σημειωθεί, τέλος, πως στο παρελθόν στον χώρο στεγάζονταν τα γραφεία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλου.
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