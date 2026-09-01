«Ο Αντώνης Σαμαράς έχει δείξει από την περίοδο ’12-’14 ότι έχει την επάρκεια και την εμπειρία και να κυβερνήσει με συνέπεια και εμπιστοσύνη απέναντι σε μη όμορες ιδεολογικά πολιτικές δυνάμεις», είπε ο πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά, Θανάσης Σκορδάς.

«Γεγονός δεν θα είναι η αναγγελία ενός ακόμη κόμματος, αλλά η ατζέντα που θα βάλει και η πολιτική πρόταση που θα κάνει προς την κοινωνία», δήλωσε ο Θανάσης Σκορδάς στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά επεσήμανε ότι υπάρχει απόσταση της κυβερνητικής πολιτικής όλα αυτά τα χρόνια από το αξιακό και το προγραμματικό πλαίσιο της ΝΔ, ενώ στην ερώτηση αν θα μπορούσε να συγκυβερνήσει ο κ. Σαμαράς με τη ΝΔ απάντησε πως «πρέπει να μιλάμε και για το ποιος μπορεί να ηγηθεί σε μια τέτοια κυβέρνηση».

«Ο κ. Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας γιατί το έχει ξανακάνει και με επιτυχία», τόνισε και πρόσθεσε ότι «η χώρα χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης, μπορεί να είναι πειστική μια αλλαγή κατεύθυνσης εάν δεν συνοδεύεται κι από αλλαγή προσώπων;»

Αναλυτικά:

«Μακριά από τον Σαμαρά η λογική των «εκβιασμών»

«Είναι μακριά από τον Σαμαρά η λογική των «εκβιασμών». Αυτό το οποίο θα είναι γεγονός δεν θα είναι η αναγγελία ενός ακόμη κόμματος αλλά η ατζέντα που θα βάλει και η πολιτική πρόταση που θα κάνει προς την κοινωνία άρα το θέμα είναι πότε θα κρίνει ότι έχει ωριμάσει αυτή η επεξεργασία για να μπορέσει να πάει στο επόμενο στάδιο των ανακοινώσεων.

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Η πολιτική πραγματικότητα δεν είναι η διεύρυνση των προσώπων, αυτή πάντα γινόταν στις μεγάλες παρατάξεις και κανείς δεν διαφωνεί επί της αρχής με αυτό, αυτό για το οποίο συζητάμε κι αυτό το οποίο έχει πει όχι μόνο ο Σαμαράς αλλά και ο κ. Καραμανλής είναι η μετάλλαξη της ΝΔ. Είναι η απώλεια της ψυχής της. Είναι η υιοθέτηση μιας ατζέντας που δεν είναι συμβατή με τις αρχές και τις αξίες της παράταξης», είπε ο Θανάσης Σκορδάς και συνέχισε: «Ο Σαμαράς δεν λέει όχι στη διεύρυνση, δεν λέει όχι στη συνεργασία, ο Σαμαράς λέει ότι δεν μπορείς να αλλάζεις την πολιτική ταυτότητα μιας παράταξης. Κι εγώ λέω όταν ήρθε ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Βορίδης κι οποιοσδήποτε άλλος στη ΝΔ επί Σαμαρά η ΝΔ είχε υιοθετήσει κάποια woke ατζέντα; Οι πολιτικοί αυτοί είχαν ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα αυτό το υπηρετούν με συνέπεια όταν κάνουν σεμινάρια στους βουλευτές της ΝΔ για το γιατί πρέπει να υπερψηφιστεί ο νόμος για τον γάμο των ομόφυλων;

Υπάρχει μια απόσταση της κυβερνητικής πολιτικής όλα αυτά τα χρόνια από αυτό το οποίο ήταν το αξιακό και το προγραμματικό πλαίσιο αυτής της παράταξης».

«Ο Σαμαράς έχει την επάρκεια και την εμπειρία και να κυβερνήσει με μη όμορες ιδεολογικά πολιτικές δυνάμεις»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν θα μπορούσε να συγκυβερνήσει ο Αντώνης Σαμαράς με τη ΝΔ, ο Θανάσης Σκορδάς απάντησε: «Μιλάμε για πολιτική αλλαγή, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν αυτό-αναιρετικό από τη μια να λέμε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και από την άλλη να θεωρούμε ως προτιμητέα λύση τη στήριξη Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία. Εγώ λέω ότι αν μιλάμε για κυβέρνηση συνεργασίας πρέπει να μιλάμε και για το ποιος μπορεί να ηγηθεί σε μια τέτοια κυβέρνηση και ο Αντώνης Σαμαράς έχει δείξει από την περίοδο ’12-’14 ότι έχει την επάρκεια και την εμπειρία και να κυβερνήσει με συνέπεια και εμπιστοσύνη απέναντι σε μη όμορες ιδεολογικά πολιτικές δυνάμεις και έχει αποδείξει όλη εκείνη την κρίσιμη περίοδο ότι ήταν ένας πρωθυπουργός αποτελεσματικός που δεν ήταν ομοειδής ιδεολογικά. Πιστεύω ότι ο κ. Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας γιατί το έχει ξανακάνει και με επιτυχία», ενώ για το ποια κόμματα θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα, είπε: «Αυτό θα το πει ο ελληνικός λαός. Η χώρα χρειάζεται μια αλλαγή κατεύθυνσης, μπορεί να είναι πειστική μια αλλαγή κατεύθυνσής εάν δεν συνοδεύεται κι από αλλαγή προσώπων;»