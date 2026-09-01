Οι αρχές της Ουγγαρίας διέκοψαν προσωρινά δραστηριότητες σε μέρος του εργοστασίου της CATL στο Ντέμπρετσεν, έπειτα από αυξημένη έκθεση εννέα εργαζομένων σε νικέλιο.

Ένα ακόμη πρόβλημα έρχεται να προστεθεί στην ήδη απαιτητική πορεία της CATL για την ανάπτυξη της μεγάλης παραγωγικής της μονάδας στην Ουγγαρία. Οι τοπικές αρχές αποφάσισαν την προσωρινή διακοπή εργασιών σε ορισμένα τμήματα του εργοστασίου της εταιρείας στο Ντέμπρετσεν, μετά τον εντοπισμό περιστατικών αυξημένης έκθεσης εργαζομένων σε νικέλιο.

Συνολικά εννέα εργαζόμενοι φέρεται να παρουσίασαν αυξημένα επίπεδα έκθεσης στο συγκεκριμένο μέταλλο, γεγονός που οδήγησε στην παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών και στην πραγματοποίηση ελέγχων στις εγκαταστάσεις. Από την επιθεώρηση προέκυψαν ζητήματα που σχετίζονται με τα μέτρα προστασίας του προσωπικού και ειδικότερα με τη διαθεσιμότητα και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι αρχές επέβαλαν προσωρινή απαγόρευση εργασίας σε τρεις επιμέρους περιοχές της μονάδας παραγωγής κυψελών. Πρόκειται για τμήματα που συνδέονται άμεσα με βασικά στάδια της κατασκευής μπαταριών, όπως η κοπή των υλικών των ηλεκτροδίων με τη χρήση λέιζερ, η περιέλιξη των ηλεκτροδίων και η διαδικασία ξήρανσης των κυψελών.

Τι συμβαίνει στο εργοστάσιο του Ντέμπρετσεν

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι έχει διακοπεί συνολικά η λειτουργία του εργοστασίου. Η εγκατάσταση της CATL στο Ντέμπρετσεν εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση σταδιακής ανάπτυξης και η πλήρης παραγωγή κυψελών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Ήδη λειτουργεί γραμμή συναρμολόγησης battery modules, ενώ οι κυψέλες που χρησιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα προέρχονται προς το παρόν από άλλες παραγωγικές εγκαταστάσεις του κινεζικού ομίλου.

Το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώνεται πριν από την κανονική έναρξη της παραγωγής κυψελών καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σημαντική. Η CATL έχει ήδη αντιμετωπίσει καθυστερήσεις σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό για τη λειτουργία της νέας μονάδας και κάθε πρόσθετο εμπόδιο δημιουργεί νέα ερωτήματα σχετικά με το τελικό χρονοδιάγραμμα.

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Μια επένδυση με στρατηγική σημασία

Το εργοστάσιο στο Ντέμπρετσεν αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της CATL στην ευρωπαϊκή αγορά. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει μια μονάδα μεγάλης παραγωγικής δυναμικότητας, η οποία προορίζεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προμήθεια μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

Η αρχική σχεδιαζόμενη δυναμικότητα της εγκατάστασης φτάνει τις 40 GWh ετησίως, ενώ τα μακροπρόθεσμα πλάνα προβλέπουν περαιτέρω ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη επένδυση έχει επομένως ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για την CATL, αλλά και για τη συνολική προσπάθεια δημιουργίας μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης στον τομέα των μπαταριών.

Οι καθυστερήσεις που έχουν προηγηθεί έχουν ήδη επηρεάσει τον προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για ορισμένα μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα, οι κυψέλες που αρχικά αναμενόταν να παραχθούν στην Ουγγαρία χρειάστηκε να εξασφαλιστούν από άλλες εγκαταστάσεις της CATL, μέχρι το νέο εργοστάσιο να είναι έτοιμο να αναλάβει κανονική παραγωγική δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη και με ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες αδειοδότησης και την επέκταση της εγκατάστασης. Τα συγκεκριμένα θέματα δεν συνδέονται άμεσα με την έκθεση των εργαζομένων σε νικέλιο, όμως αποτελούν επιπλέον παράγοντες που πρέπει να διευθετηθούν στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του μεγάλου βιομηχανικού project.

Η ασφάλεια στο επίκεντρο της μετάβασης

Η άμεση προτεραιότητα της CATL είναι πλέον να αντιμετωπίσει τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τους ελέγχους ασφαλείας και να εξασφαλίσει ότι τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται πλήρως. Μόνο τότε θα μπορέσει να αρθεί η προσωρινή απαγόρευση στις περιοχές που επηρεάζονται.

Η υπόθεση αποτελεί ταυτόχρονα χαρακτηριστικό παράδειγμα των προκλήσεων που συνοδεύουν τη ραγδαία επέκταση της βιομηχανίας μπαταριών. Η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση απαιτεί επενδύσεις δισεκατομμυρίων, νέα εργοστάσια και πολύπλοκες βιομηχανικές διαδικασίες, όμως η επιτυχία αυτής της μετάβασης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την παραγωγική ικανότητα ή την τεχνολογική πρόοδο.

Η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί εξίσου κρίσιμο παράγοντα, ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις όπου χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα υλικά και εφαρμόζονται σύνθετες διαδικασίες παραγωγής. Αν και η αναστολή στην περίπτωση της CATL αφορά συγκεκριμένα τμήματα και όχι το σύνολο της εγκατάστασης, προσθέτει ακόμη μία δυσκολία σε ένα έργο που έχει ήδη καθυστερήσει.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν η συγκεκριμένη εξέλιξη θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στο συνολικό χρονοδιάγραμμα έναρξης της παραγωγής κυψελών. Σε κάθε περίπτωση, η πορεία του εργοστασίου στο Ντέμπρετσεν παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η επιτυχής λειτουργία του μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την προμήθεια μπαταριών και την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία συνολικά.