Ο κ. Καραθανασόπουλος άσκησε δριμεία κριτική στον κ. Λαζαρίδη.

Στην ανάγκη στοχοποίησης της «αντιλαϊκής πολιτικής» και όχι μόνο προσώπων, στάθηκε ο Νίκος Καραθανασόπουλος, μέλος της ΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ News την Τρίτη 15 Απριλίου, με αφορμή την υπόθεση του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάριος Λαζαρίδης.

Ο κ. Καραθανασόπουλος άσκησε δριμεία κριτική στον κ. Λαζαρίδη, χρησιμοποιώντας αιχμηρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για «πτυχίο στη συγκάλυψη» και «μεταπτυχιακό στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής». Όπως υπογράμμισε, η κυρίαρχη πολιτική «έχει ανάγκη από πολιτικούς τύπου Λαζαρίδη», επισημαίνοντας ωστόσο ότι το ουσιαστικό ζήτημα δεν είναι τα πρόσωπα αλλά η πολιτική που υπηρετούν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιπαράθεση γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα λειτουργεί αποπροσανατολιστικά και εξυπηρετεί την κυβέρνηση, καθώς «περνά κάτω από τα ραντάρ» κρίσιμα ζητήματα, όπως η ακρίβεια, η εμπλοκή της χώρας σε πολεμικές εξελίξεις και οι ευρύτεροι ανταγωνισμοί που –όπως είπε– επιβαρύνουν τη ζωή της πλειοψηφίας του λαού.

Αναφερόμενος στα σκάνδαλα που απασχολούν την επικαιρότητα, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση των υποκλοπών, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ έκανε λόγο για «βιομηχανία ρουσφετιού» και κακοδιαχείριση πόρων που προορίζονταν για αγρότες και κτηνοτρόφους.

Όπως τόνισε, τα επιμέρους αυτά ζητήματα συνδέονται από ένα «κόκκινο νήμα», το οποίο εντόπισε στην πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστήριξε ότι τόσο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και τα ζητήματα παρακολουθήσεων έχουν «τη σφραγίδα της ΕΕ», επικαλούμενος και το θεσμικό πλαίσιο που –όπως ανέφερε– επιτρέπει τη χρήση σχετικών λογισμικών.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε το κράτος «εχθρικό προς τον λαό», εκφράζοντας την άποψη ότι δεν μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό κράτος δικαίου, ενώ επέκρινε συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας λόγο για φαινόμενα «σήψης και διαφθοράς».

Καταλήγοντας, ο κ. Καραθανασόπουλος κάλεσε τον λαό να ενισχύσει την αμφισβήτηση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και στα κόμματα που –όπως είπε– τη στηρίζουν, προβάλλοντας ως διέξοδο την «πορεία ανατροπής και ρήξεων» σε συμπόρευση με το ΚΚΕ.