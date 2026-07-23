«Δεν μπορούμε να συζητήσουμε την αλλαγή του Συντάγματος με αυτούς που δεν σέβονται το Σύνταγμα», τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Επίθεση στην πρόταση της κυβερνησης για συνταγματική αναθεώρηση εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο ανεξάρτητος βουλευτής Α' Αθήνας, Νάσος Ηλιόπουλος.

Ο κ. Ηλιόπουλος σημέιωσε πως η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το Σύνταγμα ως άλλοθι για τις πολιτικές της επιλογές, την ώρα που υπονομεύει στην πράξη τη δημοκρατική λογοδοσία, το κοινωνικό κράτος και τη δημόσια διοίκηση.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος ξεκίνησε την ομιλία του με στίχους του ποιητή Δημήτρη Γκιούλου λέγοντας πως «τελικά δεν ξέρω τι ορίζει μια κοινωνία. Ίσως τα πράγματα που δεν υπερασπίστηκε και ας μπορούσε». Η συζήτηση, τόνισε χαρακτηριστικά, για το Σύνταγμα αφορά όσα αξίζει να υπερασπιστεί μια κοινωνία, αλλά και όσα πρέπει να ηττηθούν.

«Θα έλεγα ότι το πρώτο, το οποίο πρέπει να ηττηθεί σήμερα είναι ο κυνισμός. Γιατί εκεί όπου υπάρχει ο κυνισμός δεν μένει οξυγόνο ούτε για τη δημοκρατία, ούτε για τη συμμετοχή, ούτε για την αλληλεγγύη», σημείωσε. Αναφερόμενος στη φράση «έφαγα τη σφαίρα για να μείνει όρθιο το αφεντικό», υπογράμμισε ότι «δεν είναι λογοδοσία, δεν είναι δημοκρατικός λόγος, είναι λόγος οργανωμένου εγκλήματος».

Ηλιόπουλος για Τέμπη

Ο Νάσος Ηλιόπουλος έκανε ειδική αναφορά στην ομιλία του στη στάση στελεχών της κυβέρνησης απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Υπενθύμισε τη δήλωση «όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα» και επισήμανε ότι, μετά την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σχετικά με την αλλοίωση του χώρου και την καταστροφή στοιχείων, η παραμονή του αρμόδιου υπουργού στη θέση του αποτελεί ένδειξη πλήρους απουσίας πολιτικής και ηθικής λογοδοσίας. «Όταν έχεις κάνει αυτή τη δήλωση και παραμένεις κανονικά στη θέση σου σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν απλά σήμερα, μια Πέμπτη, τότε - το έχουμε ξαναπεί - όχι απλά δεν έχεις ντροπή, είσαι κυριολεκτικά ένα άνιωθο κάθαρμα», ανέφερε.

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ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

Μιώντας για τις εξελίξεις αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην κυβερνητική στάση απέναντι στις παραπομπές βουλευτών και στελεχών, είπε πως «όταν έχεις μια κυβέρνηση που πανηγυρίζει γιατί έχει τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται, συν δύο διευθυντές πρώην υπουργών που παραπέμπονται, συν έναν πρώην υποψήφιο ευρωβουλευτή, πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει ήδη καταδικαστεί και πάει για κακούργημα, συν δύο υπουργούς που δεν παραπέμφθηκαν, όχι γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία ή δεν υπήρχαν στοιχεία, αλλά γιατί το μπλοκάρει η πλειοψηφία», τότε δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα για τη δημοκρατία.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος μίλησε και για τις υποκλοπές. Επισήμανε πως ότι υπουργοί και βουλευτές της πλειοψηφίας αδυνατούν να υπερασπιστούν ακόμη και τον εαυτό τους, παρότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Έθεσε στη συνέχεια το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συνταγματική συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία. «Η απάντηση μας είναι όχι. Δεν μπορείς να συζητήσεις με την Νέα Δημοκρατία για το Σύνταγμα. Δεν μπορείς να αντιπαρατεθείς. Δεν μπορείς να ανταλλάξεις επιχειρήματα με τον ίδιο τρόπο που δεν ανταλλάσσεις συνταγές μαγειρικής με ανθρωποφάγους», δήλωσε.

Χαρακτήρισε την κυβερνητική πρόταση συνεκτική στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης πολιτικής αντίληψης, την οποία προσδιόρισε ως «την αντίληψη μιας αυταρχικής δημοκρατίας». Υπενθύμισε τις υποκλοπές, την παραβίαση του άρθρου 16 και την αδράνεια της κυβέρνησης ως προς τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, παρά τη συνταγματική πρόβλεψη που ψηφίστηκε το 2019.

Ηλιόπουλος για αναθεώρηση Συντάγματος

«Δεν μπορούμε να συζητήσουμε την αλλαγή του Συντάγματος με αυτούς που δεν σέβονται το Σύνταγμα, όχι γιατί διαφωνούμε με την πρόταση τους, αλλά επί της αρχής δεν μπορούμε να μπούμε στη συζήτηση», τόνισε.

Αναφερόμενος στην επίκληση του λαϊκισμού από την κυβέρνηση, σημείωσε ότι «όταν μια έννοια γίνεται κουβάς και χωράει μέσα τα πάντα, στην πραγματικότητα χάνει την ερμηνευτική της αξία». Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίκληση του λαϊκισμού λειτουργεί πλέον ως εργαλείο φτηνής πολεμικής απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης. «Γιατί αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι μια εξέγερση των ελίτ σε αυτόν τον κόσμο. Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο εξέγερσης των ελίτ, σε έναν κόσμο που οι ανισότητες διευρύνονται», υπογράμμισε. Περιγράφοντας τη ραγδαία συγκέντρωση πλούτου, πρόσθεσε: «όταν έχεις έναν οργανισμό που αυξάνεται με 1.5 2% το χρόνο και ένα στοιχείο μέσα στον οργανισμό αυξάνεται με 15 και 20% το χρόνο, αυτό λέγεται καρκίνος. Κι αυτός ο καρκίνος των ανισοτήτων είναι ακριβώς αυτό το οποίο υπηρετείτε και εσείς με την πρότασή σας».

Απέναντι στο επιχείρημα ότι το Σύνταγμα του 1975 ανταποκρίνεται σε παλιές συνθήκες, ο Νάσος Ηλιόπουλος υποστήριξε ότι τα συνταγματικά κείμενα συνομιλούν διαφορετικά με τον ιστορικό χρόνο, καθώς «δεν είναι νομοθετικά κείμενα, δεν είναι κείμενα συγκυρίας. Είναι κείμενα τα οποία βλέπουν σε πολύ μεγαλύτερο ιστορικό βάθος».

Ως παράδειγμα ανέφερε την κατάργηση της δουλείας στο πρώτο επαναστατικό Σύνταγμα του 1822. «Μπορεί να έγινε το 1822. Δεν το λες όμως παλιά ιδέα. Παλιά ιδέα ήταν η δουλεία, όχι η κατάργηση της δουλείας», σημείωσε. Αντίθετα, χαρακτήρισε παλιά την οικονομική αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας, συνδέοντάς την με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν «το ‘74 στη Χιλή του Πινοσέτ». Αναφέρθηκε ακόμη στις ιδέες των υποστηρικτών του Χάγιεκ και στη σχέση τους με το οικονομικό μοντέλο της χιλιανής δικτατορίας, επισημαίνοντας ότι «αυτό ήταν το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής το οποίο έρχεστε σήμερα να υπερασπιστείτε».

Ο Νάσος Ηλιόπουλος, άσκησε κριτική στη μονομερή, όπως τη χαρακτήρισε, δημοσιονομική πειθαρχία της κυβέρνησης. «Είναι σκληρή μονομέρεια να έχεις 5% στα δις των μερισμάτων. Να έχεις 1,16 δις για φοροαπαλλαγές από μερίσματα και την ίδια στιγμή ο λαϊκισμός να είναι όταν λέμε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μπορούν να ζουν από το μισθό τους», ανέφερε. Αμφισβήτησε επίσης το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομική κρίση, επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες δαπάνες βρίσκονταν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η μεγάλη απόκλιση αφορούσε την κατάρρευση των κρατικών εσόδων. Σχετικά με την ακρίβεια και τις επενδύσεις, επικαλέστηκε την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος: «είμαι σίγουρος ότι κανένας εδώ μέσα δεν θα έλεγε τον κύριο Στουρνάρα αριστεριστή που λέει ότι στην Ελλάδα από το 21 έχουμε πληθωρισμό κερδών».

Όπως πρόσθεσε, για την πλειονότητα των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των νέων ανθρώπων, το βασικό πρόβλημα είναι «τα υπερκέρδη στο real estate, στο τρόφιμο, στην ενέργεια, στα διυλιστήρια, σε μια σειρά από κλάδους».

Στη συνέχεια παρουσίασε δύο παραδείγματα για «το Σύνταγμα ως άλλοθι». Το πρώτο αφορούσε τη στέγη και την κυβερνητική πρόταση για το άρθρο 21. «Το Σύνταγμα αναφέρεται ήδη στο δικαίωμα στην στέγη», υπενθύμισε, τονίζοντας ότι η στεγαστική κρίση συνδέεται με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Αναφέρθηκε στη συγκέντρωση ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης από μεγάλες εταιρείες, σημειώνοντας ότι «μαζί Αθήνα και Θεσσαλονίκη 40 εταιρείες έχουν σχεδόν 3.000». «Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να ρυθμιστεί. Δεν ρυθμίζεται γιατί φέρνει κέρδη με βάση την δική σας αντίληψη. Την ίδια στιγμή όμως αυξάνει τα ενοίκια», τόνισε. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε το Airbnb, τη Golden Visa, τον πτωχευτικό νόμο και τις καταγγελίες για την DuValue.

Το δεύτερο παράδειγμα αφορούσε το άρθρο 101 και την αγροτική πολιτική. «Θέλετε να κατοχυρωθεί η αγροτική πολιτική στο Σύνταγμα; Είστε η κυβέρνηση που ακόμα δεν ξέρετε πόσα ζώα έχει η χώρα;», διερωτήθηκε, αναφερόμενος στις μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στον δηλωμένο αριθμό ζώων, την παραγωγή γάλακτος και τις επιχορηγήσεις.

«Αυτό σημαίνει το Σύνταγμα ως άλλοθι. Δεν λύνει τα πραγματικά προβλήματα γιατί είστε το πρόβλημα και έρχεστε απλά να μετατοπίσει στη συζήτηση», υπογράμμισε. Αναφερόμενος στο άρθρο 16, υπενθύμισε την κατάργηση της Νομικής Σχολής στην Πάτρα από την τότε υπουργό Παιδείας, με το επιχείρημα ότι υπάρχουν ήδη πολλές Νομικές Σχολές, και αντιπαρέβαλε τη στάση αυτή με την απεριόριστη ίδρυση ιδιωτικών σχολών. «Πως λέγαμε 1 2 100 Βιετνάμ; Εσείς λέτε 1 2 100 ιδιωτικές σχολές Νομικής», σχολίασε.

Έθεσε επίσης το ζήτημα των διαφορετικών βάσεων εισαγωγής σε δημόσιες και ιδιωτικές Ιατρικές Σχολές. «Δεν γίνεται να μπαίνεις στη δημόσια ιατρική με 19.000 μόρια και στην ιδιωτική ιατρική με 9000 μόρια και να λέτε ότι αυτό το κάνετε για την αριστεία. Το κάνετε για την πελατεία», δήλωσε. «Άρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις όταν το Σύνταγμα πάει να ακυρωθεί είναι να υπερασπίζεσαι το Σύνταγμα», υπογράμμισε, προειδοποιώντας ότι «η αναθεώρηση του άρθρου 16 αργά ή γρήγορα θα σημαίνει δίδακτρα και στο δημόσιο πανεπιστήμιο».

Για την κυβερνητική πρόταση περί αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, ο Νάσος Ηλιόπουλος αντιπαρέβαλε τη στάση της κυβέρνησης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είναι βαθιά προκλητικό να μιλάτε εσείς για αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων σε όλη την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο μόνος που κυνηγάτε είναι ο άνθρωπος που έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κυρία Τυχεροπούλου και η οποία έχει δικαστική απόφαση να επιστρέψει», σημείωσε.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος παράλληλα, κατήγγειλε ότι δεν έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία για στελέχη που εμφανίζονται στους σχετικούς διαλόγους, ενώ χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουν παραπεμφθεί σε πειθαρχικά. «Είναι φανερό τι θέλετε. Όχι μια καλή δημόσια διοίκηση, μια υποταγμένη δημόσια διοίκηση», τόνισε. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, επέστρεψε στον ποιητή Δημήτρη Γκιούλο: «Ο κόσμος δεν θα τελειώσει με πάταγο, ούτε με λυγμό, αλλά με ιστορία. Και με μια τέτοια θα ξαναγεννηθεί».

«Στο χέρι μας λοιπόν είναι να αφηγηθούμε αυτή την ιστορία και να είναι μια ιστορία ελευθερίας, δημοκρατίας και αλληλεγγύης. Και για αυτό είναι στο χέρι μας αυτή η συνταγματική αναθεώρηση να ναυαγήσει», κατέληξε.