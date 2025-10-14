Το «κλειδί» είναι στο μυαλό και το πιστοποιεί και ο Άντριου Μπόστιντο!

Ο Άντριου Μπόστιντο ασκείται στο bodybuilding εδώ και οκτώ δεκαετίες, ενώ συνεχίζει να αγωνίζεται ακόμη και στα 100 του χρόνια.

Τον Μάιο - μόλις τέσσερις μήνες μετά τα 100α γενέθλιά του - ο Μπόστιντο κέρδισε την κορυφαία διάκριση και ζώνη πρωταθλητή στον διαγωνισμό φυσικής κατάστασης της National Gym Association Inc. (NGA). Είναι επίσης ιδρυτής και CEO της NGA, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης bodybuilding.

«Ποτέ δεν σκέφτηκα πως γερνάω. Αυτό κάνω σήμερα, θα το κάνω και αύριο», λέει ο Μπόστιντο στο CNBC Make It.

«Ξεκίνησα πολύ πριν τα 13. Γυμναζόμουν στο πάρκο», λέει. «Έγινα καλός σε αυτό. Έγινα γυμναστής και ειδικός σε ισορροπίες με τα χέρια. Στα 17 μου, ήδη ποζάριζα ως μοντέλο».

Το 1977, σε ηλικία 52 ετών, κέρδισε τον τίτλο «Senior Mr. America». Ωστόσο, ο Μπόστιντο, βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δηλώνει ότι από όλα τα επιτεύγματά του, είναι πιο περήφανος για τα 29 χρόνια υπηρεσίας στον αμερικανικό στρατό.

Η καλύτερη συμβουλή του για όσους θέλουν να παραμείνουν υγιείς και σε φόρμα για όσο το δυνατόν περισσότερο είναι απλή: «Το πιο σημαντικό είναι να ξέρεις τι θέλεις να πετύχεις», λέει.

«Δέσμευσε τον εαυτό σου. Να είσαι πειθαρχημένος. Μην ακούς όσους σου λένε ότι χάνεις τον χρόνο σου. Μην ακούς τα αρνητικά».

Καθημερινές πρακτικές ενός 100χρονου bodybuilder

Διατροφή

Όταν προπονούνταν για διαγωνισμούς σε νεότερη ηλικία, έτρωγε «πολλή πρωτεΐνη, λίγους υδατάνθρακες, δύο φρούτα, δύο σαλάτες και 15 ποτήρια νερό» την ημέρα.

Σήμερα δεν χρειάζεται να τρώει τόσο πολύ, αλλά συνεχίζει να εστιάζει στην πρωτεΐνη, επιλέγοντας συνήθως ομελέτες, γιαούρτια και μακαρόνια με κεφτεδάκια.

«Δεν τρώω τίποτα σε μεγάλες ποσότητες. Ό,τι τρώω, το ελέγχω. Δεν θέλω κάτι λιπαρό», λέει ο Μπόστιντο. «Ποτέ δεν κάπνισα, ποτέ δεν ήπια».

Άσκηση

Ακόμη και στα 100, προπονείται πέντε με έξι μέρες την εβδομάδα, όπως δήλωσε νωρίτερα φέτος στο Muscle & Fitness.

«Φυσικά, είμαι σε καλή κατάσταση», λέει. «Κάνω push-ups στον πάγκο, αλλά στο γυμναστήριο κάνω έξι με επτά βασικές ασκήσεις».

Ακολουθεί το ίδιο σύστημα προπόνησης που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν, τροποποιώντας το μόνο όταν χρειάστηκε, όπως κατά την αποκατάσταση από εγκεφαλικό ή τη διαχείριση ενός προβλήματος στο πόδι από την υπηρεσία του στον στρατό.

«Κάνω βυθίσεις και έλξεις. Μπορώ να κάνω ανυψώσεις γονάτων και ασκήσεις κοιλιακών», λέει. «Μπορώ να τα κάνω όλα, οπουδήποτε».

Νοοτροπία

Ο Μπόστιντο γνωρίζει ότι αυτό που κάνει δεν είναι συνηθισμένο για την ηλικία του, αλλά λέει: «Όσο αγαπώ αυτό που κάνω, πρέπει να συνεχίσω».

Η άσκηση, λέει, αποτέλεσε οδηγό σε μια περίοδο που τη χρειαζόταν. «Η μητέρα μου δεν είχε ποτέ ούτε ένα δολάριο στο πορτοφόλι της», λέει. «Δεν είχα ποτέ δώρο τα Χριστούγεννα ή στα γενέθλιά μου. Αντιμετώπισα την κατάσταση».

Η πορεία του στη ζωή του θυμίζει πόσο μακριά έχει φτάσει και τον παρακινεί να συνεχίσει να εργάζεται και να πετυχαίνει. Στο bodybuilding και στη ζωή, τον οδηγούν οι στόχοι που θέλει να πετύχει για τον εαυτό του - όχι οι γνώμες ή η κριτική των άλλων.

«Δεν γυμναζόμουν για τους άλλους. Θυμάμαι όταν ήμουν 17, μερικά κορίτσια έβλεπαν τη φωτογραφία μου και έλεγαν "Ω, δεν μου αρέσει αυτό"», θυμάται. «Δεν γυμναζόμουν για τις γυναίκες. Γυμναζόμουν για μένα. Είναι κάτι που κατάφερα και λέω: "Δες τι έκανα για μένα"».