Μέχρι σήμερα δεν ήταν σαφές πόσα βήματα χρειάζονται καθώς μεγαλώνουμε για να αποκομίσουμε τα οφέλη. Η έρευνα υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ προσφέρει κάποιες απαντήσεις.

«Φάρμακο» για την μακροζωία φαίνεται πως είναι τα 4.000 βήματα, ακόμη και μια φορά την εβδομάδα... Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι ηλικιωμένοι που περπατούν μόνο 4.000 βήματα την ημέρα, ακόμη κι αν το κάνουν μία φορά την εβδομάδα, μειώνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά το ένα τέταρτο.

Είναι γνωστό ότι η σωματική δραστηριότητα φέρνει μια σειρά από οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι στα 60, τα 70 ή και μεγαλύτεροι μπορεί να δυσκολεύονται, για διάφορους λόγους, να διατηρήσουν τον αριθμό βημάτων που έκαναν παλαιότερα.

Η νέα μεγάλη προοπτική μελέτη εξέτασε όχι μόνο τον αριθμό βημάτων που έκαναν οι ηλικιωμένοι, αλλά και πόσο συχνά έφταναν τους στόχους βημάτων μέσα στην εβδομάδα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η επίτευξη 4.000 βημάτων την ημέρα μία ή δύο φορές την εβδομάδα συνδεόταν με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου και χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου (CVD), σε σύγκριση με το να μην φτάνει κάποιος αυτό το επίπεδο καμία μέρα.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο British Journal of Sports Medicine.

Η μελέτη ακολούθησε 13.547 Αμερικανίδες ηλικίας άνω των 62 ετών, με μέση ηλικία τα 72 χρόνια. Φορούσαν συσκευές παρακολούθησης δραστηριότητας για επτά συνεχόμενες ημέρες μεταξύ 2011 και 2015 και παρακολουθούνταν για περισσότερα από δέκα χρόνια. Καμία δεν είχε καρδιακή νόσο ή καρκίνο στην αρχή της μελέτης.

Μέχρι το τέλος του 2024, 1.765 γυναίκες είχαν πεθάνει και 781 ανέπτυξαν καρδιακή νόσο. Το να κάνουν τουλάχιστον 4.000 βήματα την ημέρα μία ή δύο φορές την εβδομάδα συνδέθηκε με 26% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και 27% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιακή νόσο, σε σύγκριση με όσες δεν έφταναν αυτό το όριο καμία μέρα.

Για όσες έφταναν αυτό τον αριθμό βημάτων τουλάχιστον τρεις μέρες την εβδομάδα, ο μειωμένος κίνδυνος θανάτου από οποιαδήποτε αιτία αυξανόταν στο 40%, ενώ παρέμενε στο 27% για τον καρδιαγγειακό θάνατο.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι το σημαντικό είναι η συνολική ποσότητα βημάτων που κάνει κανείς και όχι ο αριθμός των ημερών που επιτυγχάνει έναν συγκεκριμένο στόχο.

Δεν υπάρχει «καλύτερος» τρόπος για να πραγματοποιεί κανείς τα βήματά του, πρόσθεσαν. Το βασικό είναι να τα κάνει. Συμπέραναν ότι «μεγαλύτερος αριθμός βημάτων, ανεξάρτητα από την ημερήσια κατανομή, συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα υγείας».

Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες έκαναν 5.615 βήματα την ημέρα. Η μελέτη ήταν παρατηρητική, οπότε δεν μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα για αιτιότητα. Υπήρχαν επίσης περιορισμοί, όπως ότι η σωματική δραστηριότητα αξιολογήθηκε μόνο για μία εβδομάδα και μόνο σε γυναίκες.

Ωστόσο, οι ερευνητές έγραψαν: «Η παρούσα μελέτη … υποδηλώνει ότι η συχνότητα επίτευξης ημερήσιων στόχων βημάτων δεν είναι κρίσιμη (ακόμη και 1–2 μέρες την εβδομάδα με >4.000 βήματα συνδέεται με χαμηλότερη θνησιμότητα και καρδιαγγειακή νόσο), και ότι ο συνολικός αριθμός βημάτων είναι πιο σημαντικός από τη συχνότητα επίτευξης ημερήσιων στόχων στους ηλικιωμένους».

Πρόσθεσαν: «Μια σημαντική εφαρμοσμένη συνέπεια αυτών των ευρημάτων είναι ότι, καθώς ο αριθμός των βημάτων είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τις αντίστροφες συσχετίσεις, δεν υπάρχει "καλύτερο" ή "ιδανικό" μοτίβο για τα βήματα· τα άτομα μπορούν να ασκούνται με οποιοδήποτε προτιμώμενο μοτίβο για χαμηλότερη θνησιμότητα και καρδιαγγειακή νόσο, τουλάχιστον οι ηλικιωμένες γυναίκες».