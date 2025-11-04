Πέντα συνήθειες που θα σας χαρίσουν υγεία και ευεξία.

Στον σημερινό κόσμο, όπου κάθε μέρα εμφανίζεται μια νέα «θαυματουργή» δίαιτα ή τάση ευεξίας, είναι εύκολο να χαθεί κανείς. Οι ειδικοί του Χάρβαρντ τονίζουν ότι η πραγματική υγεία δεν κρύβεται στις μόδες, αλλά στις μικρές, σταθερές συνήθειες που πραγματικά κάνουν τη διαφορά στη ζωή μας.

Η Dr. Wynne Armand, γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας στο Mass General Brigham της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, προτείνει πέντε απλές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας και να ενισχύσουν τη διάρκεια ζωής.

1. Ζήστε τη στιγμή

Ο διαλογισμός και η ενσυνειδητότητα δεν είναι μόδα. Μειώνουν το στρες, βελτιώνουν τον ύπνο και ενισχύουν τη συγκέντρωση. Η Dr. Armand εξηγεί ότι η συνεχής ανησυχία για το παρελθόν ή το μέλλον πυροδοτεί την παραγωγή ορμονών του στρες που επιβαρύνουν καρδιά, εγκέφαλο και ύπνο.

Μια απλή βόλτα στη φύση ή η τεχνική της τετραγωνικής αναπνοής (box breathing) βοηθούν στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος και στη βελτίωση της πνευματικής διαύγειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2. Δώστε προτεραιότητα στον ύπνο

Η έλλειψη ύπνου δεν προκαλεί μόνο κόπωση – υπονομεύει το ανοσοποιητικό, αυξάνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας και επηρεάζει μνήμη και διάθεση. Οι ειδικοί συνιστούν 7-9 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ.

Αποφύγετε καφεΐνη το απόγευμα, βαριά γεύματα και οθόνες πριν τον ύπνο. Συχνές αφυπνίσεις ή υπνηλία μέσα στη μέρα μπορεί να υποδηλώνουν υπνική άπνοια, μια πάθηση που χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

3. Επιλέξτε υγιεινές τροφές

Η διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης αποτελεί τη βάση της μακροζωίας. Οι φυτικές τροφές μειώνουν τον κίνδυνο καρδιοπαθειών, καρκίνου, διαβήτη και παχυσαρκίας.

Αντίθετα, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα περιέχουν υπερβολικό αλάτι, ζάχαρη και πρόσθετα που διεγείρουν τον εγκέφαλο και μας κάνουν να τα αναζητούμε ξανά. Προτιμήστε το μαγείρεμα στο σπίτι και υγιεινές επιλογές στην καθημερινότητά σας.

4. Κινηθείτε περισσότερο – καθίστε λιγότερο

Η καθιστική ζωή είναι ο «σιωπηλός εχθρός» της ευεξίας. Δεν χρειάζεται έντονη προπόνηση για να δείτε οφέλη — ακόμα και 30 λεπτά γρήγορου περπατήματος την ημέρα αρκούν.

Η Dr. Armand προτείνει να βλέπουμε την κίνηση ως ευκαιρία απόλαυσης: περπατήστε με φίλους, αντικαταστήστε μία διαδικτυακή συνάντηση με βόλτα στο πάρκο. Η συνέπεια μετρά περισσότερο από την ένταση.

5. Προστατέψτε το σώμα σας από τους «αόρατους» ρύπους

Μικροπλαστικά, χημικά PFAS και ατμοσφαιρική ρύπανση βρίσκονται παντού. Οι μικροσκοπικοί ρύποι εισχωρούν στους πνεύμονες και το αίμα, επηρεάζοντας καρδιά, αγγεία και εγκέφαλο.

Η μακροζωία δεν είναι θέμα τύχης ούτε μαγικών λύσεων. Είναι αποτέλεσμα συνεπών, μικρών επιλογών: να κινούμαστε, να τρεφόμαστε σωστά, να ξεκουραζόμαστε, να φροντίζουμε το μυαλό και το περιβάλλον μας. Οι πέντε αυτές συνήθειες δεν υπόσχονται θαύματα, αλλά προσφέρουν κάτι ανεκτίμητο: καλύτερη ποιότητα ζωής που διαρκεί.