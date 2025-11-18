Η αύξηση της κατανάλωσης φυτικών τροφών παράλληλα με τη μείωση του κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος έχει σημαντικά οφέλη τόσο για την υγεία όσο και το περιβάλλον.

Ενώ το κρέας αποτελεί βασικό στοιχείο της διατροφής πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, νέα έρευνα δείχνει ότι η αντικατάσταση του κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος με φυτικά υποκατάστατα θα μπορούσε να βοηθήσει στη μακροζωία.

Όπως αναφέρει το SciTechDaily, μια κοινή μελέτη του Πανεπιστημίου McGill και του London School of Hygiene & Tropical Medicine διαπίστωσε ότι η αντικατάσταση ακόμη και του μισού της κατανάλωσης κόκκινου ή επεξεργασμένου κρέατος με φυτικές πρωτεΐνες θα μπορούσε να παρατείνει το προσδόκιμο ζωής κατά σχεδόν εννέα μήνες.

Η ομάδα απέδωσε την αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε μειωμένο κίνδυνο χρόνιων παθήσεων. Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι η μετάβαση σε μια χορτοφαγική ή κυρίως χορτοφαγική διατροφή θα ωφελούσε περισσότερο τους άνδρες, με διπλάσιο κέρδος σε προσδόκιμο ζωής σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Επιπρόσθετα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αντικατάσταση ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων με φυτικές πρωτεΐνες οδηγούσε σε μικρές αυξήσεις στο προσδόκιμο ζωής, αλλά είχε το μειονέκτημα αύξησης των ελλείψεων ασβεστίου κατά 14%.

Όπως εξήγησε το SciTech, η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Food, συγκέντρωσε δεδομένα από καναδική διατροφική έρευνα. «Η μελέτη μοντελοποίησε μερικές αντικαταστάσεις (25% και 50%) είτε του κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος είτε των γαλακτοκομικών προϊόντων με φυτικά τρόφιμα όπως ξηρούς καρπούς, σπόρους, όσπρια, τόφου και εμπλουτισμένα ποτά σόγιας, με βάση έναν συνδυασμό διατροφικών, υγειονομικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων», ανέφερε το μέσο.

Μαζί με τα οφέλη για την υγεία από την κατανάλωση περισσότερων φυτικών τροφών, η μελέτη διαπίστωσε ότι η ρύπανση από άνθρακα μειωνόταν κατά 25% για το κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας και έως 5% για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όταν οι άνθρωποι αντικαθιστούσαν μόνο το μισό της κατανάλωσής τους με φυτικά υποκατάστατα.

Πολλές μελέτες αποδεικνύουν τα οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον από τις φυτικές πρωτεΐνες, όπως η μείωση του βάρους, της ινσουλίνης και των επιπέδων χοληστερόλης.

Επιπλέον, οι επιστήμονες έχουν βρει ότι η αντικατάσταση του μισού των ζωικών προϊόντων με φυτικά υποκατάστατα θα μπορούσε να μειώσει τη ρύπανση που σχετίζεται με τη γεωργία παγκοσμίως κατά το ένα τρίτο μέχρι το 2050 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020).