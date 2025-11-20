Ο Δήμος Αναστασιάδης, μιλάει για την οικογένειά του και τη σχέση του με την Τζένη Θεωνά.

Για την επαγγελματική του επιτυχία, την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τη σύντροφό του, Τζένη Θεωνά, μίλησε ο τραγουδιστής, Δήμος Αναστασιάδης, ο οποίος παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Υπενθυμίζεται, πως ο ερμηνευτής, πριν από λίγο καιρό, υποδέχτηκε στη ζωή το δεύτερο παιδί του με τη γνωστή ηθοποιό, ενώ βίωσε και μεγάλη επαγγελματική επιτυχία, με την απονομή του χρυσού του δίσκου.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, μίλησε αναλυτικά για τις σημαντικές προσωπικές αλλά και επαγγελματικές στιγμές της ζωής του.

Όσα ανέφερε ο Δήμος Αναστασιάδης

Αρχικά λοιπόν, ο τραγουδιστής, μίλησε για την επαγγελματική του σταδιοδρομία και τις εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα, ενώ για την απονομή του χρυσού δίσκου, ανέφερε: «Είναι ένα μετάλλιο, ότι ο αγώνας που έκανες, τα τραγούδια που γράφτηκαν, που είπαμε… υπάρχει μία κορνίζα για όλο αυτό που έχει συμβεί. Η μητέρα μου στο σπίτι της έχει μια σύνθεση με οικογενειακές μας φωτογραφίες και αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο».

Με αφορμή λοιπόν την συζήτηση για τη μητέρα του και τους γονείς του, σημείωσε πως υπάρχει βοήθεια και πως ειδικότερα η μητέρα του μετά τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του, θα ήθελε να μετακομίσει στην Αθήνα: «Η μητέρα μου θέλει να μετακομίσει στην Αθήνα πλέον».

Για την καλλιτεχνική του πλευρά δήλωσε: «Μου έχει συμβεί να ακούσω μελωδία στον ύπνο μου, να την ηχογραφήσω και όταν ξυπνήσω να είναι έτοιμο».

Όταν η συζήτηση στράφηκε προς την οικογένειά του, με ένα μεγάλο χαμόγελο, αναφέρθηκε στην καθημερινότητά τους: «Είναι μία φάση της ζωής μου που αισθάνομαι πληρότητα, ολοκλήρωση – 11 χρόνια μετά, είμαστε ακόμη εδώ, προσπαθήσαμε, δημιουργήσαμε. Σε αυτή τη φάση της ζωής μου με δύο παιδιά στο σπίτι νιώθω πληρότητα. Μετά από 11 χρόνια με την Τζένη νιώθουμε ερωτευμένοι, κοιταζόμαστε και λέμε τι φτιάξαμε. Είμαστε ερωτευμένοι ακόμα και νιώθουμε ευλογημένοι. Θέλει προσπάθεια να μην γκρεμίσεις μια σχέση και να μπορείς να την ανακαινίσεις».

Για το πώς υποδέχθηκε ο μεγάλος του γιος το αδελφάκι του, ο ερμηνευτής, ανέφερε: «Ο μεγάλος μας γιος είναι ενθουσιασμένος που έχει αδερφό. Βοηθάω παντού και στο άλλαγμα και στο τάισμα. Η Τζένη θα μπορούσε να έχει 10 παιδιά και να είναι τρισευτυχισμένη. Κάνω τη δουλειά που μου αρέσει και έχω οικογένεια με τη γυναίκα που αγαπώ και 2 παιδιά. Είναι η κούραση που σου δίνει ζωή. Ίσως να είναι η καλύτερη περίοδος στη ζωή μου».