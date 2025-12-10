Η οδηγός δεν είδε καν το αεροπλάνο, νόμιζε πως τη χτύπησε φορτηγό.

Μικρό αεροπλάνο προκάλεσε τροχαίο, ευτυχώς χωρίς τραγικές συνέπειες, όταν έκανε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα.

Κάμερα οχήματος κατέγραψε τη στιγμή που το αεροπλάνο κατέβηκε προς το οδόστρωμα του διαπολιτειακού αυτοκινητόδρομου 95 στην κομητεία Μπρέβαρντ, κάνοντας αναγκαστική προσγείωση, επειδή έχασε και τους δύο κινητήρες του.

Όμως, το αεροπλάνο χτύπησε διερχόμενο αυτοκίνητο, με συνέπεια να τραυματιστεί ελαφρά η οδηγός, στο ατύχημα που συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (8/12). Ο πιλότος και ο επιβάτης του αεροσκάφους δεν τραυματίστηκαν.

Ο Μπέρναρντ Γουίγκλεϊ, αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος, περιέγραψε ότι η σύγκρουση του αεροπλάνου με το αυτοκίνητο ήταν τόσο σφοδρή, που μόνο η οδηγός θα μπορούσε να επιβιώσει. «Εάν είχε επιβάτες, θα τους είχε συντρίψει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σύζυγός του, Άνι Γουίγκλεϊ, που είναι νοσηλεύτρια, έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στην οδηγό. «Ήταν ζαλισμένη στην αρχή. Δεν είχε καταλάβει καν ότι τη χτύπησε το αεροπλάνο, νόμιζε ότι συγκρούστηκε με φορτηγό», περιέγραψε η Γουίγκλεϊ.

